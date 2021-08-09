Погода
$ 84.60 - 84.86
€ 99.20 - 100.60

Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцам

87  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Пара славных пушистиков

Взгляните на этих крошек! Перед вами мальчик и девочка. Мальчик – полосатый, девочка – трехцветная. Малыши здоровые, чистенькие. Очень ласковые. Хотите стать "мамой" или "папой" одному из этих котят? Тогда звоните по следующему номеру: 0(551)877-759.

Охранница Нора

Фонд помощи животным "Добрые руки" и VB.KG ищут человека, который станет любящим, заботливым хозяином для этой молодой собаки по кличке Нора. Наша подопечная довольно крупная. Нора – хорошая охраница, лает басом и чужих в дом не пустит. Животное здоровое, привитое и стерилизованное (гулять и рожать щенков уже не будет). На новое место жительства Нору привезут представители фонда. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Умная Сальмочка

Ну, а эту смешную собачку зовут Сальмочка. Она пушистая, как болонка. Размером животное маленькое. Зато у Сальмочки очень звонкий голос. Такая охранница всегда предупредит о том, что пришел кто-то чужой! Собачка умная, чувствует, кто плохой, а кто хороший. Любит играть с детьми. Здоровая, привитая, стерилизованная. Будущему хозяину Сальмочку привезут волонтеры. Захотите познакомиться с этой красавицей ближе, звоните по одному из этих телефонов: 0(555)922-005, 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404612
Теги:
акции, благотворительность, волонтерство, кошки, собаки, Бишкек, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  