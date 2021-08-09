Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцам

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Пара славных пушистиков

Взгляните на этих крошек! Перед вами мальчик и девочка. Мальчик – полосатый, девочка – трехцветная. Малыши здоровые, чистенькие. Очень ласковые. Хотите стать "мамой" или "папой" одному из этих котят? Тогда звоните по следующему номеру: 0(551)877-759.

Охранница Нора

Фонд помощи животным "Добрые руки" и VB.KG ищут человека, который станет любящим, заботливым хозяином для этой молодой собаки по кличке Нора. Наша подопечная довольно крупная. Нора – хорошая охраница, лает басом и чужих в дом не пустит. Животное здоровое, привитое и стерилизованное (гулять и рожать щенков уже не будет). На новое место жительства Нору привезут представители фонда. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Умная Сальмочка

Ну, а эту смешную собачку зовут Сальмочка. Она пушистая, как болонка. Размером животное маленькое. Зато у Сальмочки очень звонкий голос. Такая охранница всегда предупредит о том, что пришел кто-то чужой! Собачка умная, чувствует, кто плохой, а кто хороший. Любит играть с детьми. Здоровая, привитая, стерилизованная. Будущему хозяину Сальмочку привезут волонтеры. Захотите познакомиться с этой красавицей ближе, звоните по одному из этих телефонов: 0(555)922-005, 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".