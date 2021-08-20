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Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Охранник, любящий детей

Мы ищем дом вот такой собаке с отличными охранными качествами. Животному около трех лет. Пес социализирован, тянется к людям, любит детей, хорошо ладит с другими собаками. Здоровый, привитый от инфекционных заболеваний и бешенства. Отдадут этого красавца в дом с хорошо огороженной территорией и наличием теплой будки. Будущему хозяину пса привезут представители фонда. Телефоны для справок: 0(550)031-130, 0(708)527-818.

Четыре милых пушистика

Фонд помощи животным и VB.KG ищут добрые руки для милейших щеночков. Все четыре - мальчики. Пацанам сейчас около двух месяцев. Самостоятельные. Едят кашу и сухой корм. По характеру очень активные. Здоровые. Обработанные от паразитов. На новое место жительства их привезут волонтеры. Понравились наши пушистики? Тогда звоните: 0(709)784-537.

Мотя ждет звонка

Звонка от своего будущего хозяина очень ждет кошка Мотя. Этому ласковому и очень игривому созданию сейчас четыре месяца. Кошечка ориентирована на человека: любит полежать на ручках и помурлыкать. По части еды не привередлива. Прекрасно знает лоток. Здорова. Обработана от паразитов. Отдают эту красавицу людям, которые понимают необходимость обязательной стерилизации кошечки в возрасте 7-8 месяцев. Если это вы, тогда запомните следующий телефон: 0(555)767-507.

Выживший

"Добрым рукам" и VB.KG очень хочется найти любящего и заботливого хозяина для котенка по кличке Малыш. Котику в настоящий момент около пяти месяцев. Некоторое время назад он жил с жил с мамой-кошкой, братьями и сестричками в подвале. Выжил только Малыш. Котенок очень подвижный, игривый, ласковый, тянется к человеку, но пока еще немного недоверчив. Потребуется какое-то время, чтобы он поверил в то, что теперь ему не угрожает опасность, привык к новому месту и человеку. Малыш здоров. От паразитов обработан. В еде не привередлив. Лоток знает на пять. Если вы захотите познакомиться с Малышом поближе, набирайте: 0(555)767-507.

Дом для Шоколадки

Взгляните на эту красивую маленькую собачку Шоколадку! Это жизнерадостное рыжее существо умеет гулять на поводке. Кроме того, она – хороший "звонок". Животное здоровое, привитое и уже стерилизованное. Привезут собаку по указанному будущим владельцем адресу. Телефон для заинтересованных лиц: 0(709)784-537.

Знакомьтесь с Белянкой!

А это Белянка! И этой красивой, активной, жизнерадостной собачке тоже нужен дом. Наша Белянка - хорошая охранница. Она здорова, привита и стерилизована. Будущему хозяину собачку привезут. Заинтересовались? Тогда звоните: 0(709)784-537.

Бело-рыжее счастье

Обратите внимание на котенка-подростка на фотографии ниже. Этот красивый мальчик бело-рыжего окраса может стать именно вашим другом. Котенок очень ласковый, игривый. От блох и от глистов животное обработали. Если вы готовы взять на себя ответственность за его судьбу, тогда обращайтесь в фонд "Добрые руки" и котика привезут к вам домой. Набирайте: 0(709)784-537.

Активные девчата

Исключительно ответственных, заботливых и добросовестных людей мы просим звонить, чтобы обсудить будущее наших щенков. Тут все девочки. Но они привиты и уже стерилизованы, то есть гулять и рожать не будут. По характеру животные очень активные, хорошие охранники – чужих людей в дом точно не пустят! Привезут щенков к будущим хозяевам представители фонда. Телефон: 0(555)744-148.

Ласковая Белочка

И последняя на сегодня кандидатка на усыновление – Белочка. Это котенок-подросток пяти месяцев от роду. Наша Белочка очень ласковая. Кошечке хочется, чтобы ее все время гладили. Животное здоровое, стерилизованное (гулять и рожать котят не будет!). Кстати, вы помните, что трехцветные кошки приносят удачу?! К вам домой Белочку привезут волонтеры. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/405177
Теги:
акции, благотворительность, волонтерство, кошки, собаки, Бишкек, животные
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