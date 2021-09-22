В жилмассиве Дордой построят новый детский сад

В Бишкеке в жилмассиве "Дордой" началось строительство детского сада на 140 мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Общая площадь земельного участка, выделенного под строительство садика составляет порядка 0,57 гектара.

В здании будут расположены игровые комнаты, буфетная, кухня, спальные, санузлы, медицинский кабинет, комната персонала, музыкально-гимнастический зал, кладовые и технические помещения.

По результатам конкурса Общественно-государственное управление капитального строительство (ОГУКС) столичной мэрии определило подрядчика строительную компанию "Монолит строй".

Средства на строительство учреждения выделены из городского бюджета.