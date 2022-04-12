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Мэр Кара-Балты Данияр Шакирбаев хочет построить детсад в зоне радиации

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- Бермет Таалайбекова
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"В Кара-Балте на территории рядом с урановым хвостохранилищем вместо саженцев хотят построить детский сад. Об этом редакции vb.kg рассказал эколог и гражданский активист Бакыт Казаков.

По его словам, мэр города Кара-Балты Данияр Шакирбаев ответил ему отказом.

"Я обеспокоен тем, кто дал разрешение на строительство дошкольного учреждения в зоне радиации. Я намерен и дальше

бороться против строительства объекта в неблагополучном месте, так как в пределах 1,5 километра от этой местности ничего не должно строиться", - сказал он.

Напомним, до этого эколог сообщал нашему изданию, что намеревается посадить рядом с урановым хвостохранилищем 1000 саженцев для минимизации радиационного фона. Он направил письмо в мэрию Кара-Балты для реализации своего зеленого проекта. Мэр города Данияр Шакирбаев ответил ему отказом, обосновав это тем, что все постройки осуществляются согласно генплану города.

21 марта этого года экологу Бакыту Казакову вместе с местными жителями удалось посадить некоторое количество саженцев.


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URL: https://www.vb.kg/409051
Теги:
детский сад, Кара-Балта, строительство, радиация, мэр
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