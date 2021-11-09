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"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из питомцев фонда

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Маленький жизнерадостный охранник

Фонд помощи животным и VB.KG ищут добрые руки для маленького кобелька. Песику сейчас семь месяцев. Этот подросток – маленький охранник, хороший "звоночек". По характеру очень добрый, игривый и жизнерадостный. Животное здорово и привито. Будущему хозяину его привезут представители фонда. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Красавица на коротких лапках

В "Добрых руках" надеются, что среди наших читателей найдется человек, который возьмет к себе вот такую красавицу - щеночка на коротких лапках. Собачке сейчас всего три месяца, но она уже лает, когда услышит стук в дверь. Охранять, наверняка, будет отлично! Пушистая девочка здорова, привита от инфекционных заболеваний. В возрасте семи месяцев ее нужно будет стерилизовать. Эту операцию фонд гарантирует взять на себя. На новое место жительства щенка привезут. Звоните по номеру: 0(709)784-537.

Добрая и послушная Буся

А это Буся! И ей тоже нужен дом. Буся добрая и послушная. Но и охранять она умеет! Собачка привита и стерилизована (гулять и рожать щенков уже не будет). Если она вам понравилась, звоните, и нового члена вашей семьи привезут по указанному вами адресу. Больше информации вы получите по телефону: 0(709)784-537.

Милашка из Пригородного

Фонд помощи животным и VB.KG хотят найти человека, который станет настоящим хозяином для очаровательного трехмесячного щенка-девочки. Эта милашка вырастет в собаку среднего размера. В еде наша подопечная не привередлива. Очень шустрая. Животное здоровое, обработанное от паразитов. В возрасте семи месяцев ее нужно будет стерилизовать. В настоящее время щенок находится в Пригородном, но возможна доставка его будущему хозяину в пределах города. Хотите, чтобы собачка поселилась у вас? Тогда обращайтесь по следующему номеру: 0(555)767-507.

Нужен дом и любящий хозяин

Пристраивается кошечка. Очень спокойная, ласковая. Не крупная по размеру. Животное здоровое, от блох и глистов обработанное, привитое и уже стерилизованное. На новое место кошечку привезут. Если она вам приглянулась, звоните: 0(709)784-537.

Срочно в хорошие руки!

В хорошие руки срочно отдают красивого, игривого котенка-девочку. Малышке три месяца. Перед вами отличная охотница! Нужна вам такая помощница по дому?! Обращайтесь по одному из следующих телефонов: 0(505)320-808, 0(555)955-036.

Ее зовут Багира

Кошечку, которую вы видите на фото, зовут Багира. Ей около шести месяцев. Кошечка уже стерилизована – проблем с тем, куда и как потом пристраивать котят, у хозяина не возникнет! Багира очень подвижная, игривая и ласковая. Животное здоровое, обработанное от паразитов. Прекрасно знает, что такое кошачий лоток. В еде совсем не привередлива: ест сухие и влажные корма для кошек, тушенку. Мы ищем для Багиры самого заботливого хозяина. Если вы нуждаетесь в маленьком комочке счастья, который согреет вашу душу, звоните: 0(555)767-507.

Великолепная восьмерка

Взгляните на это фото! Всем этим щеночкам нужен дом. Красавчиков восемь: семь мальчиков и одна девочка. Малышам два месяца. Пушистики очень активны: много играют. От внешних и внутренних паразитов щеночков обработали. Хотите стать хозяином одного из низ? Следующий телефон для вас: 0(700)064-560.

Пушистое трио

И последние на сегодня кандидаты на усыновление. Эта троица малышей появилась на свет около трех месяцев назад. У каждого здесь свой характер. Рыжий котик – очень ласковый. Черный с карими глазками – спокойный, черный с зелеными глазами – бойкий и независимый. Все здоровы, избавлены от паразитов и приучены к лотку. Отдают котят в частный дом или квартиру, но с условием хорошего ухода. На новые места жительства котят привезут. Обращайтесь по номеру: 0(553)410-354 (WhatsApp).

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/409060
Теги:
акции, благотворительность, волонтерство, кошки, собаки, Бишкек, животные
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