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Счастливые истории 2021 года: как люди и животные нашли друг друга!

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Сегодня мы расскажем вам две счастливые истории, случившиеся в 2021 году. Наши герои – люди и животные, нашедшие друг друга в непростое время, которое мы все сейчас переживаем.

Юля и Багира – любовь с первого взгляда

Красавицу и умницу Багиру, своим внешним видом напоминающую лабрадора, нашли на улице. Как рассказала руководитель "Добрых рук" Лариса Слободская, животное сбила машина. К зоозащитникам собака попала с переломами таза и бедра. Багира оказалась еще и кормящей мамой. Волонтеры подумали, что раньше эта несчастная жила с людьми, поэтому занимались не только здоровьем собаки, но и поиском бывших хозяев. Вылечить красавицу удалось, а вот хозяева так и не откликнулись.

Но история на этом не закончилась. Фотографию Багиры на страничке фонда в Instagram увидела Юлия.

"За деятельностью фонда я наблюдаю давно, и вот, в очередной раз пролистывая ленту, увидела Багиру. В нашей семье много лет жила собака, но потом состарилась и, увы, ушла в мир иной. Поэтому мы хотели взять животное. В Багиру же влюбились буквально с первого взгляда", - вспоминает она.

То, что собака была уже взрослой, имела прошлое да к тому же недавно получила серьезные травмы, Юлию не смутило.

В новый дом Багира переехала в конце сентября. Привыкла довольно быстро. В первое время радовалась каждому человеку, обращавшему на нее внимание. Разбираться в том, кто хозяин, а кто просто гость дома, начала позже.

"Мы с самого начала относились к Багире не как к охраннице, а как к члену семьи. Она у нас очень добрая, ласковая, послушная. Отлично ладит с детьми, с удовольствием с ними играет. Вообще я уверена, то, каким будет животное, зависит прежде всего от его хозяина", - добавляет Юлия.

Мося обрела счастье в Сокулуке

О том, что пришлось пережить малышке Мосе, без слез просто не расскажешь. 2 мая Ларисе позвонили молодые люди, которые в селе Комсомольском увидели покалеченное животное.

"На видео, которое они прислали, щенок пытался ползти, буквально упираясь носом в землю. Это было ужасно! Видно было, что у него сломаны передние лапки. Я тут же связалась с волонтером Екатериной, которая живет в Комсомольском. Она забрала щенка. Когда уже в Бишкеке сделали рентген, стало понятно, что лапы животного выломаны в локтевых суставах. Это не автотравма. Люди специально сломали щенку лапы, а потом выбросили умирать!" - рассказывает Лариса Слободская.

Операцию Мосе сделала ветврач Гаухар Альпиева. А уже через несколько дней Мося стала ходить.

О том, как проходило лечение Моси, фонд "Добрые руки" рассказывал на своих страничках в социальных сетях. За судьбой попавшей в беду собачки пристально наблюдала Эльза.

"Я давно подписана на страницу "Добрых рук" в Instagram. Переживаю за каждое животное, о котором рассказывают волонтеры. Но Мося как-то запала в сердце. Кто были те живодеры, которые ее покалечили? У кого рука поднялась на беззащитное существо?! Я следила за тем, как проходило ее лечение. А потом Лариса написала, что собачке ищут хозяина. Отдавали Мосю людям, живущим в частном доме с большой территорией. Важно, чтобы собачке было где бегать и тренировать лапки", - поясняет Эльза.

Сама Эльза живет в Бишкеке, но в Сокулуке у ее родителей дом с огромной территорией. Женщина позвонила Ларисе и сказала, что может забрать животное туда. Лариса и Эльза вместе отвезли Мосю на новое место жительства.

"Первое время собачка еще сильно хромала, была трусливой, а сейчас уже освоилась, носится, как пуля. Она у нас красавица. Соседи спрашивают: "Вы лайку завели?!". У нас же еще две собачки – Бим и Чапа. Бим сразу прибежал с ней знакомиться. А вот с Чапой общий язык они нашли не сразу.

Сейчас наша Мося практически здорова, любит стоять на задних лапах и наблюдать за соседскими курами. Когда моя сестра на машине еще только поворачивает на нашу улицу, Мося уже мчится к воротам ее встречать", - продолжает Эльза.


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URL: https://www.vb.kg/411153
Теги:
акции, благотворительность, волонтерство, собаки, Бишкек, животные
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