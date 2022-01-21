Улыбка волонтера – визитная карточка зимней Олимпиады в Пекине

За успешным проведением каждого спортивного мероприятия стоят неустанные усилия и труд волонтеров. Зимняя Олимпиада в Пекине не является исключением. Добровольцы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2022 передают миру "преданность, любовь и улыбку".

Логотип волонтеров зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2022 в Пекине был обнародован в 2019 году. В эмблеме два цвета – красный и желтый, в изображении применяется общепринятый международный жест "Я люблю тебя".

В верхней части логотипа – знак "VVV" со скрытым смыслом "серии побед", он символизирует энтузиазм добровольцев, которые вместе, "взявшись за руки", принимают участие в зимних Олимпийских играх. В нижней части – "улыбающееся лицо", которое передает "преданность, любовь и улыбку".

Улыбка волонтеров – это лучшая визитная карточка Пекина, это не только наследие Олимпийских игр-2008, но и проявление волонтерского духа "преданности, дружбы, взаимной помощи и прогресса". Добровольцы приглашают весь мир со словами: Пекин приветствует вас!