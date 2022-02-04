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Ежегодно в КР регистрируется около 5,5 тысячи новых случаев онкозаболеваний

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- Назгуль Абдыразакова
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4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Об этом сообщает республиканский центр здравоохранения и массовых коммуникаций. По данным национального центра онкологии и гематологии МЗ КР. Ежегодно в Кыргызстане регистрируется около 5,5 тысячи новых случаев онкологических заболеваний.

В 2020 году заболели 5377 человек. Из них:

мужчин – 2450,

женщин – 2927.

По возрасту наиболее высокие показатели заболеваемости в старших возрастных группах – от 60 лет и старше (2797 из 5377 ), что составило 52%.

По структуре заболеваемости:

1 место - рак желудка (701 пациент или 13%),

2 место - рак молочной железы (616 больных или 11,5%),

3 месте - рак лёгких (476 или 9,8%),

4 место - рак шейки матки (434 или 8,1%).

Всего за 2020 год от онкологических заболеваний умерли 3539 пациентов. Из них в том числе:

от рака желудка - 574(16,2%)

рака лёгких - 415 (11,7%)

рака молочной железы - 295 (8,3%)

рака печени - 268 (7,6%).

Центр подготовил интервью со старшим научным сотрудником Национального центра онкологии и гематологии Энвером Соодонбековым о симптомах, причинах и профилактике онкологических заболеваний. Ниже приводим текст интервью.

- Что такое рак и какие факторы его провоцируют?

- В результате преобразования нормальных клеток в опухолевые в ходе многоэтапного процесса предраковое поражение переходит в злокачественную опухоль, т.н. канцерогенез. Эти изменения провоцирует взаимодействие генетических факторов – внутренних факторов организма человека с тремя факторами внешней среды. Выделяют физические канцерогены – это ультрафиолетовое облучение, химические – такие вещества, как асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины – загрязнители пищевых продуктов, мышьяк - загрязнитель питьевой воды. И третий фактор это биологические канцерогены – инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами. Также одним из факторов развития онкологических заболеваний является старение. С возрастом вероятность развития рака резко увеличивается.

- Как заподозрить рак? При каких симптомах человеку необходимо немедленно обратиться к врачу?

- Как правило, на ранних стадиях опухолевого процесса практически нет никаких симптомов. Но есть некоторые признаки рака, при которых следует немедленно обратиться к врачу. Первый признак – это необъяснимая потеря веса на 4-5 кг и больше. Второй – повышение температуры, лихорадка, которые чаще всего наблюдаются, когда рак метастазировал. Третий - повышенная утомляемость, усталость. Усталость может быть важным признаком того, что опухоль растет. Она может возникнуть рано и при таких видах онкологических заболеваний, как лейкемия. Четвертый - изменение кожных покровов. Наряду с раком кожи существуют и другие формы рака, которые могут вызвать изменения кожи в виде потемнения – гиперпигментация, пожелтения – желтуха, покраснение – эритема. Могут также отмечаться зуд и избыточный рост волос. Пятый – это боль. Она может быть и ранним признаком некоторых опухолей, например, костей или яичка, но чаще всего боль из-за рака может означать, что опухоль дала метастазы.

Наряду с общими признаками следует обращать внимание на такие симптомы, как нарушение стула или функций мочевого пузыря, незаживающие раны или язвы, белые пятна в ротовой полости или на языке, необычные кровотечения или выделения, утолщение или уплотнение в груди или других частях тела, несварение желудка или затрудненное глотание, изменение бородавок, родинок или любое новоизменение кожи, раздражающий длительный кашель или охриплость голоса. Однако эти симптомы могут наблюдаются и при других заболеваниях. Поэтому медицинские специалисты при подозрении на рак должны направить пациента к онкологу.

- Как снизить риск развития рака?

- Современная медицина различает три вида активной профилактики рака. Первичная – предупреждение воздействия канцерогенов, процесса появления опухолей. Это общегосударственная профилактика, сюда входит повышение иммунитета организма, нормализация образа жизни и питания. Очень важным является отказ от курения, злоупотребления спиртными напитками, физическая активность, здоровое питание и нормализация веса.

Вторичная - это обнаружение и борьба с предраковыми заболеваниями, выявление, профилактика и лечение рака на ранних стадиях. Также сюда относятся взятие мазка на онкоцитологию, профилактические осмотры – выявление групп риска, маммография, профилактическая компьютерная томография легких у курильщиков, тест на простатспецифический антиген. И третичная – предупреждение рецидивов , т.е. возврата опухолей, появления метастазов и новых опухолевых заболеваний у излеченных онкобольных.


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URL: https://www.vb.kg/413544
Теги:
Национальный центр онкологии, онкология, статистика
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