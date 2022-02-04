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Бывшие пациенты "Юрфы" требуют честного расследования (видео)

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- Наталья Крайнова
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В редакцию vb.kg обратились несколько пострадавших от столичной частной клиники "Юрфа", которые просят общественность и соответствующие органы обратить внимание на расследование их дел.

В настоящий момент в УВД Октябрьского района ведется следствие по заявлениям трех пострадавших пациентов - Гульнары Саякбаевой, Анастасии Маргачевой и Айдай Беделбаевой. Все эти три женщины примерно в одно время делали операции в клинике у одного и того же врача, но на разных органах. Все они сообщают о том, что вместо помощи и лечения получили ущерб здоровью. Сейчас в рамках расследования проводятся судебно-медицинские экспертизы, которые вызывают вопросы у пострадавших.

Гульнаре Саякбаевой сделали операцию на щитовидной железе в "Юрфе" в апреле 2020 года. В последствии женщина практически лишилась голоса, вынуждена жить с отверстием в шее. Недавно она ездила на операцию в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии. Сейчас она может общаться с людьми только с помощью записок или смс-сообщений.

"В Москве я прошла полное обследование. Российские врачи мне сказали, что я могла избежать всех последствий, если бы в моей выписке было дано адекватное заключение с описанием тяжелых послеоперационных последствий, с рекомендациями обратиться к узким специалистам. Во-вторых, если бы я приехала своевременно в течение шести месяцев после первой операции. Также профессор-микрохирург сказал, что грамотный хирург максимально избегает прикосновения к возвратным гортанным нервам. В конце добавил: "Они вашей смерти ждали?" - написала Гульнара.

По ее словам российские специалисты удивлены тем, что оперировавшие врачи не направили пациентку, несмотря на ее жалобы, к фониатру или лору.

"Врачи "Юрфы" отняли у меня драгоценное время, лишив меня шансов восстановиться. В настоящее время вышла моя судебно-медицинская экспертиза, в которой сказано, что все действия врачей от начала до конца были ошибочными. Но клиника сейчас запросила дополнительную экспертизу хирурга-эндокринолога. Хотя, как выясняется сейчас, ни один из хирургов, делавших мне операцию в "Юрфе" на щитовидке, не является эндокринологом. Тот же Маманов вообще специалист по проктологии. Почему он полез в щитовидку? " - задается вопросом Гульнара.

"Я изучила анамнез, который предоставила "Юрфа" из моей истории болезни. Там ложь. Написано про мои жалобы при поступлении: першение в горле, периодическое затруднение глотания и дискомфорт в горле. Но я этого никогда не говорила. Я жаловалась на слабость, головокружение, тахикардию и боязнь упасть в обморок. Проблем в области горла у меня никогда не было. Можно исследовать мою медкарту, в ней повсюду написано именно про головные боли, тошноту и тахикардию", - возмущена женщина.

Другой пострадавшей Анастасии Маргачевой в ноябре 2020 года в клинике "Юрфе" сделали операцию по удалению кисты. Женщина утверждает, что в ходе вмешательства хирург ЮРФА Маманов прожег ей толстый кишечник, и в результате у нее развился перитонит.

Анастасия с супругом Бахтияром Абдухалиловым считают, что серьезно пострадали от врачебной ошибки "специалистов" "Юрфы". Как выяснилось, в результате страшного перитонита у женщины пострадали детородные органы.

"Сейчас идет следствие, мы прошли две судмедэкспертизы, первая из которых показала, что Мамановым была поражена толстая кишка у моей жены. Но вторая экспертиза, которую делали эксперты Акунов, Шанаева и Турдалиев, показала абсолютно другое, с размытыми вопросами и ответами. Поэтому мы просим, чтобы судмедэкспертизу взяли под контроль прокуратура, ГКНБ и Министерство здравоохранения. Особенно всех экспертов, которые связаны с этими делами. Как может одна и та же организация давать абсолютно разные ответы?" - возмущен Бахтияр.

Третья пострадавшая Айдай Беделбаева на сегодняшний день находится на лечении в Турции. В августе 2021 года она пришла в клинику удалять желчный пузырь, но во время операции врачи повредили ей желчный проток. На 6-й день после операции у нее случился перитонит, желчь пошла в брюшную полость, и она чуть не умерла.

"То, через что мы прошли, - ад и боль, это не пересказать словами. Со стороны клиники сейчас идет расчет на то, чтобы вымотать нас, они думают, что мы перестанем куда-то ходить. Да, мы измотаны и больны, но мы все равно будем добиваться правды", - говорит Анастасия Маргачева.


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URL: https://www.vb.kg/413552
Теги:
суд, хирургия, Бишкек, медицина, судмедэкспертиза
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