Правозащитники КР встретились с прокурорами Алматы и Тараза

В целях защиты прав и интересов соотечественников в Республике Казахстан, в том числе на свободу от пыток и жестокого обращения, представители Института омбудсмена КР и Национального центра предупреждения пыток в КР побывали в городах Алматы и Тараз.

9 февраля в рамках рабочей поездки состоялась встреча с заместителем прокурора Алматы Нурланом Ауганбаевым, который выразил готовность оказать представителям Кыргызской Республики необходимую поддержку и помощь в решении правовых вопросов, касающихся граждан Кыргызстана.

По словам Ауганбаева, в настоящее время задержанных граждан КР в Алматы нет. По факту телесных повреждений Чолпонбека Сыдыкова возбуждено уголовное дело по статье "Пытка", и ведется следствие.

Также позже прошла встреча с генеральным консулом консульства Кыргызской Республики в городе Алматы, Назарали Ариповым. Встреча была проведена в целях обмена информации.

10 февраля в Таразе в ходе рабочего визита кыргызская делегация, провела превентивное посещение следственного изолятора №13 города Тараза, в котором содержался гражданин КР Т.У.Т. Также прошла встреча с заместителем прокурора Тараза, руководителем департамента системы наказания, представителями следственной службы.

Уточняется, что в ходе встречи были обсуждены дальнейшие планы сотрудничества по защите прав наших граждан с уполномоченным по правам человека Республики Казахстан Эльвирой Азимовой.