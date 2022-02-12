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Правозащитники КР встретились с прокурорами Алматы и Тараза

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- Александра Василькова
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В целях защиты прав и интересов соотечественников в Республике Казахстан, в том числе на свободу от пыток и жестокого обращения, представители Института омбудсмена КР и Национального центра предупреждения пыток в КР побывали в городах Алматы и Тараз.

9 февраля в рамках рабочей поездки состоялась встреча с заместителем прокурора Алматы Нурланом Ауганбаевым, который выразил готовность оказать представителям Кыргызской Республики необходимую поддержку и помощь в решении правовых вопросов, касающихся граждан Кыргызстана.

По словам Ауганбаева, в настоящее время задержанных граждан КР в Алматы нет. По факту телесных повреждений Чолпонбека Сыдыкова возбуждено уголовное дело по статье "Пытка", и ведется следствие.

Также позже прошла встреча с генеральным консулом консульства Кыргызской Республики в городе Алматы, Назарали Ариповым. Встреча была проведена в целях обмена информации.

10 февраля в Таразе в ходе рабочего визита кыргызская делегация, провела превентивное посещение следственного изолятора №13 города Тараза, в котором содержался гражданин КР Т.У.Т. Также прошла встреча с заместителем прокурора Тараза, руководителем департамента системы наказания, представителями следственной службы.

Уточняется, что в ходе встречи были обсуждены дальнейшие планы сотрудничества по защите прав наших граждан с уполномоченным по правам человека Республики Казахстан Эльвирой Азимовой.


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URL: https://www.vb.kg/413928
Теги:
Казахстан, омбудсмен, Кыргызстан, акыйкатчы, Национальный центр по предупреждению пыток
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