Спикер ЖК Мамытов встретился с главным муфтием России

В Москве вчера, 22 февраля, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов встретился с председателем Духовного управления мусульман России Равилем Гайнутдином.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития и укрепления связей между духовными и учебными заведениями Кыргызстана и России, реализации эффективной политики в религиозной сфере, повышения качества светского и религиозного образования. Были отмечены общие проблемы в религиозной сфере, недостаточное внимание к которым могут привести к негативным последствиям.

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики поздравил с годом празднования 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии.

При этом Талант Мамытов информировал собеседника о принимаемых мерах по указанным вопросам, а также заверил, что совместная с ДУМ РФ работа будет усилена в данном направлении.

В свою очередь Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин подчеркнул, что главнейшим приоритетом должны быть мир и согласие в обществе, а российские мусульмане неизменно стоят рядом со своими единоверцами в Кыргызстане, возносят молитвы за развитие и процветание республики, за прекрасное будущее Кыргызстана.

По завершении встречи, стороны пришли к единому мнению о необходимости дальнейшего взаимодействия.

В ходе визита делегация Кыргызстана осмотрела Московскую Соборную мечеть.