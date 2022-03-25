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Заместитель акыйкатчы встретился с Алмазбеком Атамбаевым

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- Назгуль Абдыразакова
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Представители акыйкатчы встретились в колонии № 47 с Алмазбеком Атамбаевым и выслушали его мнение по инциденту у Первомайского районного суда Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена.

По словам Атамбаева, 23 марта до 11 часов дня он написал заявление в администрацию учреждения о том, что не может участвовать в суде по состоянию здоровья. Несмотря на это, около 10 человек зашли к нему в камеру и, применив физическую силу, доставили его в суд. Отбывающий наказание Атамбаев выразил своё недовольство проявленным к нему отношением, принудительными действиями и расценил произошедшее как давление на него. Также Атамбаев отметил, что в течение последних двух дней у него неустойчивое давление, а после принудительного доставления в суд у него на теле имеются синяки и ссадины, и показал пятно на ноге.

В то же время заместитель начальника учреждения № 47 Суйунбаев утверждает, что 23 марта Атамбаев вышел для участия в суде, но после того, как подъехали к зданию суда, отказался выйти. Применения силы не было.

В связи с тем, что в здании учреждения № 47 всегда ведется видеоконтроль, представители акыйкатчы и национального центра по предупреждению пыток потребовали показать видеоматериалы, но им было отказано. По словам администрации учреждения, запись можно посмотреть только в Центральном аппарате службы исполнения наказания (СИН). По данному факту составлен акт на месте и направлен запрос в СИН с требованием предоставить записи видеоконтроля.

Кроме этого, представители акыйкатчы внесли в адрес администрации учреждения № 47 СИН требование в срочном порядке провести медицинский осмотр состояния здоровья Атамбаева с участием его представителя, сотрудников акыйкатчы и НЦПП.

По информации администрации учреждения № 47, Атамбаев отказался от прохождения медосмотра и от подачи жалобы.

После получения информации от всех сторон, акыйкатчы в рамках законодательства примет необходимые меры".


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URL: https://www.vb.kg/416021
Теги:
Алмазбек Атамбаев, СИЗО, акыйкатчы
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