Абдрахматова внесла на рассмотрение в ЖК доклад о правах человека в КР

Омбудсмен КР Атыр Абдрахматова встретилась со спикером Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым. В ходе встречи акыйкатчы проинформировала о том, что внесла на рассмотрение депутатов Жогорку Кенеша ежегодный доклад "О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике в 2021 году".

"Кроме этого, акыйкатчы отметила необходимость рассмотрения ежегодных докладов омбудсмена за 2019-2020 годы Жогорку Кенешем КР в ближайшее время совместно с ежегодным докладом за 2021 год. На встрече также была подчеркнута необходимость принятия конституционного закона "Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики" с целью приведения его в соответствие с конституционной реформой 2021 года. В случае принятия, данный конституционный закон:

1) будет способствовать решению нерешенных годами вопросов наших граждан;

2) усилит контроль Акыйкатчы (Омбудсмена) за соблюдением прав человека в Кыргызской Республике;

3) обеспечит соответствие статуса Омбудсмена международным стандартам и повысит имидж нашей страны на международной арене".