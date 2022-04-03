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Абдрахматова внесла на рассмотрение в ЖК доклад о правах человека в КР

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Омбудсмен КР Атыр Абдрахматова встретилась со спикером Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым. В ходе встречи акыйкатчы проинформировала о том, что внесла на рассмотрение депутатов Жогорку Кенеша ежегодный доклад "О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике в 2021 году".

"Кроме этого, акыйкатчы отметила необходимость рассмотрения ежегодных докладов омбудсмена за 2019-2020 годы Жогорку Кенешем КР в ближайшее время совместно с ежегодным докладом за 2021 год. На встрече также была подчеркнута необходимость принятия конституционного закона "Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики" с целью приведения его в соответствие с конституционной реформой 2021 года. В случае принятия, данный конституционный закон:

1) будет способствовать решению нерешенных годами вопросов наших граждан;

2) усилит контроль Акыйкатчы (Омбудсмена) за соблюдением прав человека в Кыргызской Республике;

3) обеспечит соответствие статуса Омбудсмена международным стандартам и повысит имидж нашей страны на международной арене".


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URL: https://www.vb.kg/416377
Теги:
Талант Мамытов, Жогорку Кенеш, акыйкатчы
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