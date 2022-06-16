В I квартале 2022 года в КР вырос приток прямых иностранных инвестиций

Приток прямых иностранных инвестиций в январе-марте 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года увеличился в 2,5 раза и составил 278 миллионов долларов. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

В структуре прямых иностранных инвестиций по сравнению с I кварталом прошлого года отмечалось увеличение притока всех составляющих.

Основной объем прямых иностранных инвестиций (около 97 процентов) направлен для предприятий обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, геологоразведки, оптовой и розничной торговли, в сферу финансового посредничества и страхования, а также информации и связи. При этом объем инвестиций, направленных в предприятия обрабатывающих производств, увеличился в 12,9 раза, сферу финансового посредничества и страхования – в 5,8 раза, информации и связи – в 2,7 раза, предприятия добычи полезных ископаемых – в 1,9 раза, оптовой и розничной торговли – в 1,8 раза, в то время как инвестиции в геологоразведку снизились в 3,6 раза.

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ в сравнении с январем-мартом 2021 года увеличились в 2,2 раза, в основном за счет их роста из Канады в 485,0 раза (обрабатывающие производства), Швейцарии – в 11,6 раза (финансовое посредничество и страхование, добыча полезных ископаемых), Нидерландов – в 2,2 раза (информация и связь, финансовое посредничество и страхование, обрабатывающие производства), Великобритании – в 2,0 раза (добыча полезных ископаемых), Китая – в 1,4 раза (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля), Турции – на 24,6 процента (обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля).

В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходится на Китай (27,1 процента), Канаду (11,4 процента), Нидерланды (8,8 процента), Великобританию (7,4 процента) и Турцию (7,2 процента).