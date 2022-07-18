Горячая осень 2022 года. Ждут ли нас перемены?

Сейчас оппозиция и сочувствующие ей СМИ интенсивно раскачивают тему о том, что осень в Кыргызстане ознаменуется жаркими политическими событиям. Что республику ждет очередной государственный переворот, который у нас принято называть народной революцией.

Предположим, это предсказание сбудется. И что тогда?

Понятно, что ситуация будет развиваться по стандартному для КР сценарию. Сначала "революционеры" разграбят и сожгут наши так называемые "белые дома", а попутно помародерствуют в столице. Параллельно из тюрем освободят всех тех, кого сегодня считают политическими узниками.

В первую очередь, само собой, на свободу отпустят Алмазбека Атамбаева. И вокруг него сформируют очередное временное правительство, как это было в 2010 году. В этот кабмин войдут все, кто состоит в команде бывшего президента, а также, скорее всего, примкнут обделенные нынешней властью – Омурбек Бабанов, Омурбек Текебаев, Адахан Мадумаров, Исхак Масалиев. А также прочие зарекомендовавшие себя в качестве "революционеров" персонажи.

Главной идеологической целью этой команды станет возвращение Кыргызстана к парламентской форме правления. Это означает, что республика снова будет менять Конституцию, а затем опять будут выборы – президента и в парламент.

Это будет еще одна бессмысленная перестройка государственного аппарата, которую общество вряд ли поймет. Кыргызстанцы окончательно разуверятся в политической элите. Не исключено, что все выборы, назначенные "революционерами", просто будут проигнорированы народом. Жители нашей страны просто хотят жить в демократическом государстве, по понятным правилам и законам. А если и возникает необходимость изменений, то народ уже давно хочет того, чтобы они происходили в правовом русле, поскольку сегодня все прекрасно понимают, что революционные пути ведут нас тупик.

В описанный сценарий мы намеренно не включили такой важный фактор, как противодействие "революционеров" со стороны нынешних властей. Мы представили идеальную ситуацию, в которой Садыр Жапаров и его команда без какого-либо жесткого ответа сдают страну на растерзание новых-старых оппозиционеров.

Более реалистичный вариант развития событий предполагает, что Садыр Жапаров и его сторонники не станут молча смотреть на то, что затевают оппозиционные политики. К тому же, нужно помнить, что нынешний глава государства в отличие от предшественников не боится разговаривать с народом напрямую. Так что, на любой митинг против него Садыр Жапаров обязательно придет вместе со своими приверженцами.

Плюс на сегодня вполне очевидно, что спецслужбы и силовой блок в Кыргызстане заметно укрепились. ГКНБ стал работать на опережение. Один из свежих примеров – недавнее предотвращение чекистами террористического акта во время айт-намаза на центральной площади Бишкека.

Учитывая все это, попытки оппозиционеров сбросить Жапарова могут привести к значительным беспорядкам и кровопролитию, какого еще не было в истории КР. За всеми этими политическими интригами стоят люди, которые уже не раз подводили республику к краю пропасти, подвергали серьезной угрозе потери суверенитета. И ничего не мешает им сделать это еще раз. Тем более, что всем этим оппозиционерам нечего терять – свои политические козыри они разыграли уже давно, впереди кроме пенсии их уже ничего не ждет.

Между тем, сегодня самый главный вопрос о том, под какими лозунгами оппозиция попытается начать "революцию". Какие претензии могут прозвучать, если Садыр Жапаров у власти всего лишь год? За это время он последовательно реализует все намеченные планы, не допуская каких-то фатальных ошибок.

При этом, он дает возможность и оппозиции участвовать в политической жизни КР. Отсюда - Мадумаров и Атамбаев-младший в Жогорку Кенеше, оправдание в суде сторонников Алмазбека Атамбаева, подозреваемых в организации массовых беспорядков, отсутствие жесткого преследования оппозиции. Никому не назначают сроков по 11 – 18 лет, как это было при Алмазбеке Атамбаеве, при Сооронбае Жээнбекове.

Если анализировать "актуалку", которую сегодня навязывают народу сочувствующие оппозиции СМИ, президенту будут предъявлять за легализацию игорного бизнеса, реабилитацию Аскара Акаева, "возвращение" Курманбека Бакиева и членов его команды и повышение цен на продукты питания.

К слову, на все эти претензии Садыр Жапаров может ответить предельно оперативно и без особых политических потерь. Казино можно снова закрыть, Акаеву запретить въезд в Кыргызстан, Ширшова посадить. А цены вообще-то растут даже в развитых странах – в Германии, в США и т.д.

И даже если это не успокоит фрондеров, Жапаров может объявить досрочные выборы – и останется во власти. На этих выборах реальные шансы на выигрыш будут только у него. Во-первых, у него на руках все ресурсы, а, во-вторых, как показывают соцопросы народ КР ему верит больше, чем другим политикам.

Умные представители политической элиты Кыргызстана все это прекрасно видят и понимают. Как следствие, здравые представители истеблишмента просто не полезут в эту кашу и не станут таскать горячие каштаны для неугомонных политических пенсионеров.