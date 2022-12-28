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Частные детсады и образовательные курсы КР могут получить инвестиции

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- Назгуль Абдыразакова
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Accelerate Prosperity объявляет начало приема заявок на участие в бизнес-акселераторе для частных образовательных учреждений, организаций и бизнеса, работающих в сфере раннего развития детей в Чуйской, Иссык -Кульской и Нарынской областях, а также в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, у участников будет уникальная возможность пройти интенсивную программу обучения (бизнес-акселератор), которая включает поддержку от профессиональных бизнес-консультантов. Успешные выпускники поборются за шанс привлечь инвестиции до $50 000 для развития своего бизнеса.

Бизнес-акселератор организован в рамках проекта "Местное преобразование", который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и Фондом Ага Хана.

В конкурсе могут принять участие детские сады, учреждения для дополнительного образования и иные образовательные учреждения для раннего развития детей. Они должны иметь опыт работы не менее одного года и ежегодную выручку от 250 тысяч сомов.

⠀Условия конкурса:

- Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету не позднее 27 января 2023 года, 24:00; (заявки заполненные после крайнего срока не будут рассматриваться комиссией)

- Анкету можно заполнить на кыргызском или русском языках;

- Только успешные кандидаты, прошедшие первый тур конкурса будут приглашены на интервью с отборочной комиссией "Accelerate Prosperity".

- Проживание, питание, транспортировка покрывается самими участниками

- Бизнес-акселератор будет проходить в городе Бишкек

Более подробно о конкурсе и условиях участия можно узнать по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/425797
Теги:
детский сад, инвестиции, Иссык-Кульская область, Нарынская область, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан
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