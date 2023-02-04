Онколог назвал три главных правила профилактики рака для каждого человека

Сегодня – Всемирный день борьбы с раком. Науке пока не известно, как предотвратить онкологические заболевания на 100 процентов, но можно снизить риски их появления. Для этого существуют три золотых правила, которые должен соблюдать каждый человек, если он ответственно относится к своему здоровью. Какие это правила? Что надо сделать для ранней выявляемости онкозаболеваний в нашей стране? Об этом рассказал vb.kg накануне Всемирного дня борьбы с раком известный в нашей стране онколог, заведующий кафедрой онкологии и лучевой терапии КРСУ, профессор Закир Камарли.

- Рак - это системное заболевание, и противостоять ему может только система - правильно проведенные диагностика, лечение и, конечно, командный подход. Известно, что рак лечит команда врачей, в которую входят морфологи, онкологи, хирурги разных специальностей, радио– и химиотерапевты, анестезиологи, рентгенологи. Но частью ее должен стать и сам пациент. Онкология - это специальность, где врачи каждый день встречаются с бедой. Поэтому, с одной стороны, важно уметь сопереживать, с другой - назначить пациенту лечение, которое ему поможет. Поскольку большинство методов достаточно агрессивны, важно, чтобы он был готов к борьбе и сотрудничеству с врачами.

Девиз нынешнего дня в этом году "Сокращение отставания в лечении рака". Наша служба онкологии готова оказывать помощь больным на современном уровне?

- В этой области нужно еще немало сделать. Пока в нашей стране не менее 50 процентов больных умирает в течение года после установления диагноза. Это так называемая одногодичная летальность, и она у нас одна из самых высоких даже в СНГ. Все это - результат последних нескольких лет. В стране вообще не применялся из–за отсутствия оборудования один из главных методов лечения онкозаболеваний - лучевая терапия. К счастью, сейчас уже есть линейные ускорители.

Появилось и немало хорошего диагностического оборудования, но его, считаю, все равно недостаточно и оно недоступно для многих. Сейчас, чтобы обследовать даже одну область, человеку надо выложить не менее трех с половиной тысяч сомов. А если надо обследовать две-три? Из-за материальных трудностей люди не могут позволить себе своевременно проводить диагностику. А потому больные обращаются за помощью в онкоцентр уже с крайне запущенной болезнью. То есть служба упускает больных на ранней стадии заболевания, которое врачи обязаны своевременно распознать и лечить. У рака, как известно, нет выходных.

Вот почему надо бить в колокола и возвращать в ЦСМ диспансеризацию, чаще проводить скрининги, акции по бесплатному обследованию населения, подобные той, которую на днях провел Минздрав по профилактике рака шейки матки и молочной железы. Для государства это экономически выгоднее, чем лечить, выплачивать пособия и так далее, а главное – только раннее выявление болезни поможет человеку с таким диагнозом выжить.

Наша кафедра провела исследование распространенности рака по регионам. Результаты несколько шокировали, везде идет рост. В Нарынской области, например, которая раньше плелась в хвосте по этому показателю, увеличивается количество больных. Значит там надо усиливать диагностическую государственную, подчеркиваю, службу, доступную для населения. Считаю, что надо восстановить вертикальную подчиненность в онкологии, нужен план развития онкологической службы в стране хотя бы на пять-семь лет.

И факторы, влияющие на частоту раковой заболеваемости в нашей стране, нужно выявлять. Большинство населения даже тех районов, где много фруктов и овощей, мало их ест, а фрукты и овощи влияют на кишечную флору, где вырабатываются канцерогены. Клетчатка, содержащаяся во фруктах и овощах, сдерживает этот процесс. Канцерогены вырабатываются за счет мясной пищи - красного мяса, колбас, фастфудов и других подобных продуктов, приводящих к раку кишечника, печени. Мало кто об этом знает, потому что профилактика этого заболевания практически не проводится. Это только один пример. Уверен, что имеются и другие факторы. Для их выяснения нужны определенные исследования.

Как часто надо обследоваться, делать УЗИ, гастроскопию и так далее?

- Нет необходимости проверяться ежегодно. Если, допустим, в семье есть или были больные раком, то, конечно, в этом случае желательно обследоваться. Если, как говорится, бог миловал, то можно обследоваться раз в два года. И не всех органов подряд, а, например, сделать колоноскопию или гастроскопию, или КТ легких.

Рентген молочной железы не требуется делать всем подряд ежегодно. А только тем, у кого в роду было такое заболевание. А всем остальным можно проводить обследование один раз в два года, поскольку сейчас это очень распространенное заболевание.

О каких трех золотых правилах здоровья должен знать каждый из нас?

- Первое: отказаться от вредных привычек. Курение, в том числе и пассивное, увеличивает риск возникновения рака легкого, который развивается у каждого пятого курильщика. Так как табачный дым и смолы являются канцерогенами, курение способствует возникновению злокачественной опухоли любого другого органа. Употребление табака является самым значительным фактором риска развития рака, на который приходится более 20 процентов глобальных случаев смерти от рака.

Не менее опасен для организма и алкоголь. Злоупотребление им повышает риск возникновения рака печени, желудка, толстой кишки и пищевода.

Второе: следить за питанием. Мы - то, что мы едим. Доказано, что постоянное употребление слишком острых, горячих и копченых продуктов повышает риск развития рака желудка и кишечника, которые, кстати, считаются самыми агрессивными и распространенными.

Надо съедать каждый день пять видов овощей и фруктов, как минимум. Если не хотите есть овощи или фрукты, выжмите из них сок. Стараться больше бывать в экологически чистой среде, дышать чистым воздухом. Хотя бы на выходные дни следует выезжать за город. Делать физические упражнения хотя бы в течение 10 минут и, конечно, больше ходить. Не употреблять постоянно жареные продукты, особенно приготовленные на несколько раз использованном масле. Вопреки бытующему мнению скажу, что нельзя отказываться и от красного мяса, но не злоупотреблять! Не забывать о рыбе, крайне необходимой для функции человеческого организма.

Очень полезна листовая зелень для функционирования иммунной системы, она как пограничник, который борется и не пропускает в организм все чужеродное ему. Если иммунная система ослаблена, то это чужеродное подавляет ее, как известно.

Третье: избегать активного солнца. Уже давно доказана взаимосвязь между солнечной радиацией и раком кожи. Длительное пребывание на солнце без защитных средств повышает риск развития меланомы - самой агрессивной формы среди кожных злокачественных новообразований.

Особенно опасно солнце для белокожих людей и детей, но смуглым людям тоже не стоит расслабляться. Я бы сказал, что для этой категории солнце даже опаснее. Смуглые люди гораздо реже сгорают, поэтому дозировать пребывание на солнце им сложнее. А радиация воздействует на любую кожу одинаково - не зависимо от ее цвета.

И, естественно, нельзя пренебрегать медициной. Если почувствовали что–то необычное в своем организме, то надо пойти к врачу. Почему в Японии, Израиле, США лучшие результаты лечения рака? Потому что их жители вовремя обращаются к докторам, болезнь выявляется на более ранних сроках и легче поддается лечению.

Кстати

По данным нашего Минздрава, в структуре онкологической заболеваемости:

- на первом месте стоит рак желудка - 13,3%,

- на втором месте - рак молочной железы 12,1%,

- на третьем месте - рак легких 8,7%,

- на четвертом месте - рак шейки матки 7,3%.