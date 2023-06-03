Кыргызский реванш - идеология президента Жапарова

Садыр Жапаров пришел к власти с вполне определенным видением ситуации и четким планом действий. Сам он так обозначил главные задачи, которые ему предстоит решить на президентском посту:

- Ни одному из предшествующих президентов не выпали на долю столь сложное экономическое положение и кризисная ситуация, как сейчас. Не буду критиковать прошлое и искать виновных. Наш мудрый народ прекрасно знает, кто есть кто. Все 30 лет независимости мы были в постоянном поиске путей развития. Но время, данное нам историей на это, закончилось. Мы больше не можем себе позволить ошибаться.

Если бы мы были слабым народом с низким потенциалом, мы бы уже потерялись в жерновах истории, не сумев сохранить свое имя, как многие бесследно исчезнувшие народности. Но мы в течение десятков веков сохранили на огромном евразийском пространстве свое наследие и имя "кыргызы".

Нам нужно найти свой путь через кыргызскую идентичность. Иными словами – необходимо найти собственную модель экономического развития, - сказал глава государства.

Все, что сейчас делает Садыр Жапаров, в конечном счете подчинено одной-единственной цели: возродить Кыргызстан как самостоятельное сильное государство, восстановить экономику, вернуть традиционные духовные ценности народа, полностью избавиться от зависимости от внешних сил.

На этом пути уже многое сделано. Изменена система управления и усилена роль народного курултая. Увеличивается объем экспорта и приток инвестиций. Постепенно выстраивается эффективная кадровая политика. Реформируются правоохранительная и судебная системы, а также вооруженные силы и фискальные органы. Медленно, но верно устраняется бюрократия. Модернизируются системы образования и здравоохранения…

Если же говорить о глобальных, поистине революционных преобразованиях, то первое место, безусловно, принадлежит национализации "Кумтора", второе – началу строительства железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

Все происходящее в республике можно назвать реваншем за годы упадка и стагнации. Стоит отметить, что, добиваясь реванша, Жапаров не действует по принципу "разрушить все до основания и выстроить нечто совершенно новое". Как зрелый политик и хозяйственник, он видит и некоторые положительные моменты в правлении своих предшественников, и берет их на вооружение – подвергая, опять же, определенной модернизации и переосмыслению.

Во время президентства Аскара Акаева Кыргызстан называли островком демократии. "Международные финансовые институты признали Кыргызстан лидером в проведении рыночных реформ на постсоветском пространстве, - гордился первый президент. И сетовал: - Болит душа, что теперь такая трансформация произошла с моей маленькой страной"…

Никто, кроме самого Аскара Акаевича, собственно, не виноват в этой нехорошей трансформации. Ибо демократия демократии рознь. И ничего общего с демократией не имеет привлечение всех своих родственников к управлению страной. И ни к чему это не приведет, кроме народного озлобления.

Садыр Жапаров тоже строит демократическое государство. Не забывая при этом, что не бывает свободы и демократии для одной части общества за счет сокращения свободы и демократии для другой его части. Он ведет взвешенную политику "разумной" демократии, отличая ее от вседозволенности и, кстати, показывая пример невмешательства семьи в свои государственные дела.

Что хорошего было при Бакиеве? Многие ответят: "Ничего!" - и будут не совсем правы. Сын экс-президента Максим Бакиев, при всем заслуженном негативном к нему отношении, человек неглупый и предприимчивый. Все мы помним возглавляемое им Центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям (бесившее кыргызстанцев самой аббревиатурой ЦАРИИ). Люди из этого агентства и вели себя как цари, аккумулируя в своих карманах огромные суммы инвестиций.

А по сути – разве повредило бы Кыргызстану создание эдакой оффшорной зоны, где собираются финансовые средства, так необходимые нашей стране для восстановления и развития?

К этому Садыр Жапаров тоже стремится. Только, в отличие от семейства Бакиевых, вместо разграбления страны он направляет деньги на ее возрождение.

При Атамбаеве Кыргызстан стал создателем мирового бренда. Уникальный проект "Всемирные игры кочевников" стал гордостью кыргызского народа, заставил говорить о нашей стране за рубежом и привел к потоку многочисленных туристов. Жапаров идет дальше и серьезно заботится о привлечении в страну иностранных туристов, уделяя большое внимание улучшению инфраструктуры аэропортов и восстановлению внутренних рейсов и подписав указ о поддержке развития туризма.

- Я прекрасно понимаю, - сказал президент, обращаясь к народу в День Конституции, - что у меня, как у главы государства, очень мало времени. Прошли времена пустых обещаний. У меня есть силы и воля выполнить все обещания, данные народу Кыргызстана, чтобы наша страна быстрее встала на путь развития и присоединилась к развитым государствам.