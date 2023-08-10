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Снимет ли Атамбаев доспехи Дон Кихота?

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- Канат Кожоев
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В последнее время наблюдается значительный рост активности партии социал-демократов. По крайней мере – тех, кто входит в партийный политсовет.

Первой из сумрака вышла Дамира Ниязалиева, выдвинувшись в депутаты по Ленинскому району. Зашла сразу с козырей, обеспечив себе сокрушительную, хотя и нечестную победу на выборах. Вопреки поговорке "Победителей не судят" Дамиру Абаскановну аккурат после подсчета голосов уличили в подкупе избирателей, завели на нее уголовное дело… В общем, очередная политическая гонка закончилась для нее, прямо скажем, невесело.

Действовать именно таким образом – наскоком, напрыгом, шумом и натиском – лидеры СДПК любят. Это вам не Гамлеты какие-нибудь, гораздые неделями размышлять, to be or not to be, и терзаться сомнениями, не предпринимая ничего решительного. Героям-социал-демократам ближе другой литературный персонаж.

Вслед за демаршем Ниязалиевой на сцену вышел действующий депутат ЖК, а по совместительству – старший сын не только своего отца, но и отца социал-демократической партии Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Он вдруг вспомнил события четырех- и трехгодичной давности и наскочил на братьев Жээнбековых. Она они, и Сооронбай, и Асылбек, заявил Сеид Атамбаев, должны ответить за все. За что за все? За штурм в 2019 году резиденции экс-президента Атамбаева в Кой-Таше и за многочисленные человеческие жертвы в 2020-м, в разгар коронавирусной пандемии, случившиеся по вине властей.

Один из читателей оставил под этим постом младшего Атамбаева в соцсети красноречивый комментарий. Не требующий никаких дополнений, уточнений и разъяснений: "Когда же он начнет заниматься проблемами своего округа?"…

Не смог усидеть и отмолчаться и нынешний лидер СДПК (сейчас партия называется "Социал-демократы") Темирлан Султанбеков. Что примечательно, высказался он тоже не с какой-нибудь высокой трибуны, а в соцсети "Фейсбук". Но получилось тоже очень громко и страшно.

Недавно избранный вице-президентом "Социнтерна" Султанбеков посредством интернета обратился в Генеральную прокуратуру. По тому же, собственно, вопросу, что и его однопартиец Сеид: "Скоро исполнится четыре года с тех пор, как 1700 пострадавших граждан просили признать их потерпевшими, - пишет он, имея в виду кой-ташские события августа 2019 года. – Однако до сих пор нет ни удовлетворения, ни отказа в удовлетворении их заявления"…

И на это громкое выступление народ отреагировал, в общем, однозначно: "Сеид и Темирлан, хватит мусолить эту тему! Что было, то прошло. И отвечать по полной должны все, особенно сам Атамбаев, который постоянно хвастается, что он самый богатый человек в Кыргызстане. Пусть поможет материально всем перечисленным в списке пострадавшим, а не только содержит Темирлана, который на халяву вот уже скоро полгода живет с АША в Испании".

Как говорится, ни убавить, ни прибавить.

Ну и наконец – зачинатель, родоначальник и идейный вдохновитель СДПК Алмазбек Атамбаев. Тот самый богатейший человек, умеющий, когда надо, прикинуться нищим; тот самый Терминатор, который, выходя из тюрьмы и отбывая в Испанию, во всеуслышание пообещал: "Я вернусь".

Алмазбек Шаршенович недавно засветился на фотографии, опубликованной все тем же Султанбековым все в том же "Фейсбуке". Где и при каких именно обстоятельствах сделано фото – об этом история умалчивает. По всей вероятности, Атамбаев-старший (на фото есть еще и младший, Кадыр) запечатлен в момент душевного поздравления своего верного друга Педро Санчеса Переса-Кастехона с победой его коалиции на июльских парламентских выборах в Испании.

Вряд ли дон Санчес так же мухлевал на выборах, как Дамира Ниязалиева. Больно уж честное и открытое у него лицо. Ни дать ни взять – Санчо Панса, верный оруженосец хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского.

Если кто-то подзабыл или вовсе не читал знаменитого романа испанца Сервантеса – кратко напомним. Жил такой как бы рыцарь. Как бы – потому что к тому времени рыцарские времена минули. Не было больше ни драконов, ни страшных великанов, с которыми мог бы сразиться отважный рыцарь во славу своей прекрасной дамы сердца. Но душа неугомонного феодала жаждала подвигов. Однажды он и отправился на поиски приключений на свою худосочную филейную часть. Облачившись курам на смех в рыцарские доспехи, прихватив верного Санчо и светлый образ местной крестьянки (последнюю он обозвал благозвучным именем Дульсинея Тобосская). Один из самых впечатляющих подвигов Дон Кихота – битва с ветряными мельницами, которые представлялись ему злобными и могучими великанами. Чем завершилась та битва – понятно даже тем, кто не читал роман.

Итак, если председателя правительства Испании Педро Санчеса условно принять за Санчо Пансу, то пазл складывается. Рядом с ним на упомянутом фото – и Алмазбек Атамбаев в роли хитроумного Дон Кихота, и Раиса Атамбаева в роли Дульсинеи…

Алмазбек Шаршенович действительно напоминает этого героя. Вся его жизнь (по крайней мере политическая) – бой с ветряными мельницами. Шумный, громкий, энергозатратный, хотя и зрелищный. В итоге приводящий к пшику. Атамбаев, видимо, не до конца отдает себе отчет, что эпоха революций и государственных переворотов канула в Лету. Что теперь политическая борьба ведется совершенно иными способами и методами. Теперь с разбегу и с разгону, с копьем наперевес – не получится.

У СДПК и лично у Алмазбека Атамбаева есть еще шансы набрать себе по максимуму политических очков. Надо просто пересмотреть тактику и стратегию. Для начала – например, честно победить на выборах по Ленинскому округу. А там и президентских выборов недолго ждать. Главное – как следует к ним подготовиться.


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URL: https://www.vb.kg/431595
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Дамира Ниязалиева, выборы, революция, Испания, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сеидбек Атамбаев, Темирлан Султанбеков, СДПК
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