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Акыйкатчы взяла под защиту близнецов, ставших жертвами семейного насилия

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- Назгуль Абдыразакова
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Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева взяла под личный контроль защиту прав близняшек, которых на видео избивала их мать.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сразу после публикации в СМИ видео, где девочек избивает их мать, Акыйкатчы поручила сотрудникам института обеспечить защиту прав детей.

Сотрудники полномочного представительства Акыйкатчы по Ошской области посетили Араванскую районную больницу, где проходят лечение девочки. В момент посещения представителей близняшек не было в больнице - отец увез их на судебно-медицинскую экспертизу.

Сотрудники полномочного представительства акыйкатчы встретились с экспертами Араванской районной судебно-медицинской экспертизы, которые рассказали о состоянии пострадавших девочек.

По данным экспертов, на телах девочек обнаружены многочисленные травмы, синяки, ушибы, следы от уколов иглы, шишки. Все травмы они получали в разное время. Медики оценивают состояние девочек как стабильное средней тяжести.

Также проведена встреча с руководством Араванского районного отдела по социальному развитию. По их данным, девочкам не выплачивались пособия, предусмотренные государством, с мая 2023 года, т. к. не были сданы необходимые документы.

С 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года на каждую девочку выплачивалось пособие по 1 200 сомов.

Кроме этого, сотрудники полномочного представительства Акыйкатчы посетили в ИВС Араванского РОВД задержанную за избиение своих дочерей С. Д.

Она рассказала свою версию события. Женщина говорит, что вымещала злобу на детях, так как свекровь, а также брат и сестра ее гражданского мужа не давали ей житья.

"Постоянно они меня унижали, оказывали психологическое давление. Упрекали, что мои девочки обмочились. Свекровь моих дочерей избивала и иголками тыкала. Я не выдержала и выместила свою злобу на детях", - рассказала задержанная.

По ее словам, она росла без родителей, воспитывала ее бабушка. Школу она не окончила, после девятого класса оставила учебу. В 18 лет вышла замуж, родила близняшек.

Потом развелась, вернулась в дом родителей. Но оттуда ее выгнала сестра отца, которая тоже развелась с мужем и живет в этом доме вместе со своими пятью детьми.

После женщина заключила нике с С. Х. и жила с родственниками гражданского супруга, которые не приняли ее дочерей от первого брака.


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URL: https://www.vb.kg/433515
Теги:
Араванский район, семейное насилие, Кыргызстан, избил ребенка, права детей, акыйкатчы
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