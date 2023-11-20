Татарстан & Кыргызстан: Сопряжение культур, бизнеса и интересов

В Казани с 27 по 28 ноября 2023 года пройдет международный форум "Деловые партнеры Татарстана". В программе Форума: Пленарная сессия с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, B2B встреча с татарстанскими предпринимателями, посещение предприятий республики в рамках программы "Промышленный туризм" и т.д.

В прошлом году форум собрал на своей площадке около 300 крупных татарских предпринимателей из 48 регионов России и 13 зарубежных стран. Одна из главных тем - расширение бизнес-партнерства с дружественными странами. Кыргызстан с Татарстаном связывает близость культур, многонациональное разнообразие и общие исторические корни.

Форум "Деловые партнеры Татарстана -2023" интересен не только для российского бизнеса, но, в первую очередь, для отечественного. Это шанс выйти на огромный рынок не только РТ, но и регионов РФ. Тем более, когда ставка делается на импортозамещение. А здесь нашим предпринимателям однозначно есть что предложить. Более того, это уникальный шанс расширить связи и контакты на уровне госструктур двух государств.

На прошлом форуме бизнесу из стран ближнего зарубежья предлагали занять освободившиеся ниши по импортозамещению в Татарстане. Туда входили бюджетные закупки, регулятивные закупки заказчиков, заказы, которые ранее шли из недружественных стран. Причем заказы по импортозамещению из недружественных стран были представлены в 150 позициях. Есть в каталоге для бизнеса и параллельный импорт, а также потребность заказчиков в нем. А значит, если будет активная работа, будет и отдача. Это выгодно как Татарстану, так и Кыргызстану.

Еще один важный нюанс. Самым крупным партнером Татарстана по объему внешнеторгового оборота является Китай. С КНР РТ взаимодействует в области поставки комплектующих, в энергетике. В этом ключе, Кыргызстан смог стать логистическим хабом для поставок товаров и открытия дочерних предприятий на территории нашей республики, чтобы упростить попадание товаров в РФ. На втором месте - возможное взаимовыгодное сотрудничество в энергетике.

Деловое общение на подобных мероприятиях - важный шаг в углублении торговых отношений. Тем более, что основным организатором форума является Торгово-промышленная палата Татарстана. А вот заинтересована ли в этом наша ТПП – другой вопрос.

Интересен российский регион для Кыргызстана в плане поставок нефтепродуктов и иных составляющих. Тем более, что на форуме в Казане будут представители "Татнефти", "Камаза" и других крупных компаний.

Помимо бизнес-проектов, форум для нашей страны будет полезен и в плане культурного сотрудничества, активно развивающегося между РФ и КР. Татарстан, как наша республика, живет на стыке многонационального единства. КР может пригодиться опыт республики в мирном сосуществовании разных религий и этносов.

Активно идет в РТ и работа по борьбе с религиозным радикализмом. Казанские муфтии ведут активную деятельность в этом направлении, делая проповеди на злободневные темы. А значит, сфер для сопряжения в рамках предстоящего форума немало. Особенно в свете последних заявлений в этом направлении главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Как ранее отмечал изданию VB.KG заместитель председателя союза "Торгово-промышленная палата Республики Татарстан" Марат Ахматов, РТ с КР работает не только по части экономики, но и в сфере электронного правительства, по сельскому хозяйству, экологии.

"Сотрудничаем в гуманитарной сфере, экономике, образовании, филиал нашего университета был открыт в Караколе. Это комплексная работа. Если будем акцентировать внимание только на бизнес-проектах, ничего не получится, но я бы порекомендовал бизнесменам КР быть более хваткими и пунктуальными. Нужно максимально цепляться за возможности, тогда работа между нашими республиками будет эффективной", - подчеркивал он.

Хочется верить, что Кыргызстан прислушается к совету коллег и усилит сотрудничество с исторически братской республикой России.