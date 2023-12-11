Посол Ирана: Спустя 75 лет мир понимает, почему Запад опасался сионистов

По инициативе посольства Ирана в Кыргызстане состоялась встреча директора ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" Александра Рябушкина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран г-ном Ядегари.

Во время беседы речь шла о расширении кыргызско-иранского сотрудничества в сфере СМИ. Господин Ядегари рассказал, что официальным государственным информационным агентством в Иране является агентство "ИРНА", которое распространяет объективную информацию о положении в стране и за ее пределами как на внутреннюю, так и международную аудиторию на нескольких языках. Задачей агентства является также защита и пропаганда ценностей и культуры Исламской республики. Судя по словам посла, в Иране большое количество различных средств массовой информации как печатных, так и интернет-изданий, и государственных и частных сайтов. Плюс действует крупная сеть телевидения и радиовещания. Некоторые СМИ в стране имеют партийную принадлежность, и у большинства политических партий в Иране есть свои информационные ресурсы.

В Иране также очень популярны и социальные медиа. Миллионы иранцев имеют смартфоны и ежедневно используют платформы местных и зарубежных социальных сетей, и число пользователей постоянно растет.

На встрече была затронута тема расширения культурных связей между нашими странами. Господин посол отметил, что у Кыргызстана и Ирана очень много общего в историческом и культурном развитии, общие и единые ценности. Сегодня можно говорить о том, что наши взаимоотношения приобретают новую динамику, что положительно сказывается на обеих странах. Ядегари рассказал о ключевых направлениях внешней политики Тегерана. Он отметил, что взгляды Ирана и Кыргызстана на те или иные проблемы международных отношений во многом совпадают. Он считает чрезвычайно важным развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества, что, по его мнению, приведет к большей взаимной осведомленности друг о друге и еще более укрепит взаимодействие между нашими странами.

Дипломат рассказал, что недавно он встречался с епископом Бишкекским и Кыргызстанским. "Из нашей беседы было видно, что наши ценности в вопросах религии, конфессии схожи и близки. Я сказал, что посещение церкви, мечети или любых других мест, где говорят о Боге, придает человеку особое чувство спокойствия. Наши опасения по поводу происходящих событий на мировом уровне также совпадают. Одно из опасений заключается и в том, что вопросам нравственных ценностей и воспитания молодежи уделяется недостаточно внимания. Он также был согласен с мнением относительно того, что убийства, которые происходят в секторе Газа, противоречат всем ценностям всех религий, в том числе и иудаизму. Иран выступает против всех террористических организаций, и всех тех организаций, которые пытаются навязать народу какие-то вещи, противоречащие нравственным устоям", - отметил господин посол.

И, конечно, стороны не могли обойти тему о событиях на Ближнем Востоке. Александр Рябушкин спросил посла о позиции Ирана в этом конфликте, особенно после очередного акта геноцида Израиля против мирного населения – бомбежек в Газе. Ядегари сравнил действия Израиля с действиями террористической организации ИГИЛ. "Террористы ИГИЛ в Ираке и Сирии убили тысячи ни в чем не повинных людей – детей, женщин, которых загоняли в клетки и посредством пыток убивали. И никого не оставляли в живых после захваченного ими населенного пункта, проводили массовые казни и убийства. К сожалению, Израиль делает то же самое. В то время страны Запада и Америка говорили, что они будут противостоять таким террористическим организациям, как ИГИЛ, и таким противоправным действиям. Но на сегодняшний день некоторые государства поддерживают новые акты геноцида, снабжая оружием и финансами Израиль. За два месяца военных действий израильская армия убила 16 тысяч человек, в том числе шесть тысяч детей, которые, разумеется, не воевали против Израиля. Генеральный секретарь ООН даже назвал сектор Газа детским кладбищем. И почему в таком случае должны делаться различия между действиями Израиля и ИГИЛ?", - добавил посол.

По словам посла, сектор Газа уже более 15 лет, можно сказать, захвачен, заблокирован и практически полностью лишен экономической и гуманитарной помощи. И как следствие блокады условия жизни населения в этой "многомиллионной тюрьме" крайне ограничены. Уровень продовольственной безопасности очень низкий, ощущается острый дефицит чистой питьевой воды. В больницах не хватает оборудования, лекарств и врачей. И условия жизни все более усугубляются. Существование людей на этой ограниченной территории вообще было под вопросом. Сколько можно было терпеть такое?

"Однако сегодня Израиль преподносит в оправдание своим бесчинствам по отношению к народу Палестины ситуацию так, что он якобы защищается. Но ни одна организация в мире не может сегодня опровергнуть реальные факты, что сегодня Израиль убивает в Палестине всех подряд - как взрослых, так и детей. Он наносит ракетные удары по убежищам ООН, больницам, мечетям, жилым домам. И ясно для всех, что это – террористические действия, - отметил посол. – Естественно, Иран объявил, что будет поддерживать Палестину, потому что это человеческая обязанность. Наше правительство считает, что если существует угнетение, то надо бороться против него, мы осуждаем терроризм".

Он добавил, что еще с прошлых времен ходили слухи и некоторые аналитики отмечали, что десятилетия назад в Европе и Америке были недовольны евреями-радикалами и опасались их, пытались отвести их за территории своих границ. Поэтому они дали сионизму направление в сторону Ближнего Востока, чтобы и обезопасить себя от них, и использовать их как инструмент. Сегодня, при виде этих преступлений в секторе Газа, мир все больше приходит к пониманию, что те слухи были не без причины и не без основания, что западные страны действительно боялись сионистов и, возможно, ненавидели их, а с образованием Израиля они отдаляли эту большую опасность от своих народов.

На вопрос о том, не притесняются ли представители религиозной иудейской общины, которая давно существует в Иране, господин посол ответил, что в его стране существует несколько религиозных общин, в том числе и иудейская, и с деятельностью ни одной из них у государства нет проблем. Потому что, как пояснил Ядегари, "у нас общие религиозные и конфессиональные ценности. Представители всех общин – это наш народ. И проблема сейчас, в частности, не в иудаизме, а в сионизме. Именно сионистский режим в Израиле управляет сегодня государством. И ничего общего с такой гуманной религией, как иудаизм у его правителей нет. Разве иудаизм позволяет убивать? И мы ни в коем случае не ставим в одну линию наших иудеев с теми сионистами, которые есть в Израиле. Наши иудеи – истинные приверженцы этой религии, очень миролюбивые и позитивные люди. И они тоже против всех бесчинств и убийств, которые творит Израиль в Газе".

Как сказал Александр Рябушкин, информационное агентство "Вечерний Бишкек" готово озвучивать позицию Ирана по всем вопросам и тесно сотрудничать с коллегами из иранских информационных агентств, что, безусловно, будет способствовать сближению наших народов и укреплению сотрудничества между Кыргызстаном и Ираном.