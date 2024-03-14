В Бишкеке стартовала выставка иранского искусства (фото)

В Бишкеке стартовала увлекательная выставка иранского искусства в рамках дней иранской культуры в Кыргызстане. По словам советника по культуре посольства Исламской Республики Иран в Кыргызстане Тогани Абузара, на этой выставке представлены работы иранских ремесленников в четырех направлениях: миниатюра, расписная эмаль, торевтика и маркетри.

"Прошлогодняя выставка, как и в этом году, была проведена в священный месяц Рамазан и вызвала большой интерес у публики. Я приглашаю всех посетить нашу выставку, где представлено более 130 работ, созданных руками четырех иранских мастеров. Эти работы выполнены в старинном стиле, который позволяет зрителям проникнуться духом того времени. Через эту выставку можно увидеть схожесть с кыргызстанскими мастерами. Особенность мероприятия заключается в том, что сами мастера присутствуют на выставке и проводят мастер-классы, где каждый желающий сможет наблюдать, как рождается то или иное произведение искусства", - сказал господин Абузар.