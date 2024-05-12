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На Иссык-Куле прошли соревнования в честь Героя войны Казака Жаркымбаева

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- Нина Ничипорова
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В селе Жаркымбаево Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 113-летия со дня рождения Героя Советского Союза Казака Жаркымбаева состоялся 39-й турнир по футболу и национальной борьбе куреш.

Соревнования были организованы Абдрахмановским айылным аймаком при участии Центрального комитета профсоюза госучреждений Кыргызской Республики, общественных активистов – выходцев из села Жаркымбаево, меценатов и спонсоров.

Участникам соревнований, активным организаторам и членам профсоюзного движения были вручены соответствующие дипломы, грамоты, памятные призы, подарки и денежные премии.

Главное призовое место завоевала команда села Корумду. Победителям вручены золотые медали, диплом первой степени и денежная премия в размере 25 тысяч сомов. Вторую ступеньку пьедестала почета заняла команда села Кашат, которой вручены серебряные медали, диплом второй степени, денежная премия в 20 тысяч сомов. Бронзовыми призерами стала команда села Сары-Ой, она получила диплом третьей степени, денежную премию в 15 тысяч сомов. Команде села Жаркымбаево подарили прекрасный футбольный мяч и наградили премией в 5 тысяч сомов.

Отличившимся футболистам и борцам были вручены памятные призы, подарки и денежные премии. Поболеть за своих приехали жители из разных сел района, соревнования вылились в настоящий праздник и стали отличным отдыхом за местных жителей. А для молодежи - настоящим уроком нравственно-патриотического воспитания. Тем более, что проводились спортивные мероприятия в честь Дня Победы и что символично - они прошли в селе Героя войны, именем которого оно названо.


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URL: https://www.vb.kg/437017
Теги:
Иссык-Кульская область, профсоюзы, спорт, футбол, Соревнования, медаль
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