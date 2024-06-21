Он не Петр Первый, он - ученик Си

С Петром I Садыра Жапарова сравнили уже второй раз. Сначала это сделал заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов, теперь – сам глава кабмина Акылбек Жапаров. Речь о Петре в очередной раз зашла на заседании Жогорку Кенеша, где депутаты наконец-то ратифицировали строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

"Мы через эту дорогу выйдем к океану, - сказал однофамилец президента. – В свое время Петр Первый открыл окно в Европу, так и команда Садыра Нургожоевича решила вопрос".

Никто пока почему-то не вспомнил, что Петр Первый всеми мерами повышал образовательный уровень россиян. И в этом смысле Садыр Жапаров тоже в какой-то степени идет по его стопам, отрывая школы и приглашая зарубежных педагогов…

Только он все-таки не Петр. Да и железная дорога, о которой говорят еще с 1996 года и которая наконец будет построена, - не просто окно в Европу. Ее значение гораздо масштабнее. Эксперт по международным отношениям Дипломатической академии МИД КР Эдил Осмонбетов уверен, что эта дорога для нашей страны поистине стратегическая и будет иметь историческое значение:

- Мы перестаем быть закрытой страной, у нас появляется выход к морю, потому что мы же центр Евразии, хартленд. Экономически есть подсчеты, что страны, имеющие крупные порты – такие, как Стамбул, Гамбург – на 20 процентов быстрее развиваются. А у нас, чтобы товары и услуги привезти сюда или куда-то отправить, цена на 60 процентов возрастает. Первая выгода – это, безусловно, что мы заходим в существующие транзитные, мультимодальные пути. У нас будет меньше зависимость от Казахстана, мы становимся совместно с Узбекистаном стратегическими регуляторами многих процессов в Центральной Азии.

Что происходило в Кыргызстане почти тридцать лет – с тех пор как впервые заговорили об этой железнодорожной магистрали? И почему начало ее строительства так долго откладывалось? Видимо, потому, что предшественники Жапарова занимались совсем другими делами и интересовались чем-то другим, не имеющим прямого отношения к развитию страны.

Чем запомнился Аскар Акаев? Тем, что лепил из Кыргызстана "островок демократии". Наверное, именно в целях укрепления "демократии и суверенитета" он поспособствовал размещению на территории КР американской военной базы. Вот, собственно, и все развитие и процветание.

Что полезного для республики сделал Курманбек Бакиев? Так сразу и не вспомнишь. Скажем так: чуть меньше, чем ничего. Окончательно разграбил и без того балансирующее на грани нищеты государство, напоследок устроил кровавую бойню – и скрылся в направлении Беларуси.

Алмазбек Атамбаев вошел в историю Кыргызстана как "строитель" ТЭЦ, с которой постоянно происходят какие-то неприятности. А еще он хорошо пел и играл на гитаре.

Сооронбай Жээнбеков продемонстрировал полную неспособность управлять государством – хотя бы через коронавирусную пандемию, когда народ оказался брошен на произвол судьбы и выживал, как мог, самостоятельно – не благодаря, а вопреки.

За все эти годы и при всех этих правителях уже можно было начать реализацию грандиозного стратегического железнодорожного проекта… Правда, предварительно надо было стабилизировать и внутреннюю, и внешнюю ситуацию. Навести порядок на границах с Таджикистаном и Узбекистаном, разогнать собственный криминалитет, прижать хвосты матерым коррупционерам. Ни до чего этого у жапаровских предшественников руки не дошли. У него – дошли. Несмотря на то, что в начале его президентства многие в него не верили.

Почему Садыр – не Петр? По той простой причине, что Жапаров – политик исключительно восточного склада. И "окно в Европу" он рубит гораздо осторожнее, и страну укрепляет, избегая вооруженных конфликтов. И еще много чего делает в полном соответствии с восточным менталитетом.

Характеризуя лидера КНР Си Цзиньпина, политологи единогласно отмечают, что с его приходом к власти началось возрождение Китая, его новая эпоха. Ни одному другому китайскому лидеру не удавалось привлечь в страну столько глав иностранных государств – и ни один сам не совершал столько поездок по миру. Никогда раньше Поднебесная не оказывала такого влияния на развитие мировой экономики. Именно товарищем Си были инициированы внутри страны масштабные антикоррупционные компании. Именно он провозгласил целью построение "среднезажиточного" общества и разработал план модернизации национальной промышленности и реформы вооруженных сил…

Все это глава КНР делает спокойно, без рывков и метаний, без агрессии, не спеша – как и подобает мудрому восточному правителю.

Тем же самым, по сути, занимается Садыр Жапаров – исключительно дипломатическим путем укрепляя границы, создавая в Кыргызстане предпосылки для развития того же "среднезажиточного" общества, много ездя по миру и многих зарубежных лидеров принимая у себя и таким образом восстанавливая авторитет страны на мировой арене и привлекая инвестиции.

Он точно так же знает, когда нужно быть лояльным, а когда следует применить жесткость.

"Надеюсь, что Кыргызстан станет "барсом Центральной Азии", - так сам Садыр Жапаров определил цели и задачи на перспективу. Барс – тот же тигр, который давно и просто ассоциируется с Китаем. В представлениях китайцев тигр символизирует защиту своего жилища и его обитателей, олицетворяет жизнь, здоровье, могущество и процветание. К этому Жапаров не спеша, но верно и ведет возглавляемую им страну.