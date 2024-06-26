Последние годы в странах ЦА снижаются показатели по туберкулезу

Последние 10-15 лет, не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии наблюдается снижение показателей по туберкулезу. Об этом на Международном форуме по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии журналистам рассказал директор Национального центра фтизиатрии Абдулат Кадыров.

По его словам, правительства и международные доноры стали уделять вопросу борьбе с этим недугом серьезное внимание.

- Если в 2021 году на 100 тысяч населения туберкулезом заболели 93,5 человека, то в 2023 году этот показатель составил 58,9 человек, - сказал Абдулат Кадыров.

Кроме того, снижается и смертность от туберкулеза. Если в 2021 году на 100 тысяч населения смертность составляла 3,9 человек, то в 2023 году этот показатель снизился до 2,6 человек.

Источник: silunews.kg