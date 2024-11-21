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Больше ста доноров поддержали акцию "Сдай кровь – спаси жизнь!"

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- Надежда Хохлова
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Сегодня утром в холле отеля "Hyatt Regency Bishkek" выстроилась длинная очередь. Со всего Бишкека приехали люди, готовые сдать кровь для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Эта акция стала первым крупным совместным проектом, Союза волонтеров Кыргызстана, Благотворительного Фонда "Help the children", и отеля "Hyatt Regency Bishkek".

Каждый кто стал сегодня добровольным донором:

- помог больному ребенку;

- проверил себя на наличие скрытых инфекций;

- узнал, почему регулярная сдача крови полезна для организма.

Эта важная акция приурочена ко Всемирному дню ребенка – он отмечается 20 ноября, в этом году уже в семидесятый раз! Его еще называют "Днем действий, совершенных в интересах детей". Добровольное донорство – одно из лучших действий, которое только можно представить. И оно не менее важно, чем жертвовать деньги на лечение. Ведь препараты крови невозможно купить в аптеке, ими может поделиться только человек с человеком.

Отель "Hyatt Regency Bishkek" уже в пятый раз безвозмездно предоставил площадку для акции, а врачи Республиканского центра крови безупречно организовали выездной процесс забора крови.

Что в итоге? Сто человек потратили по тридцать минут жизни и поделились бесценным даром – кровью, которая спасет чью-то жизнь.

- В активной фазе болезни маленьким пациентам переливают кровь, бывает, и по два раза в день. Это – незаменимая часть лечения от онко- и гематологических заболеваний. Без нее не получится спасти ни одного ребенка, - объясняет представитель Союза Волонтеров Кыргызстана Тамара Колесова.

Сегодня сдали кровь руководители благотворительных фондов, лидеры НКО, бизнесмены и студенты, творческие личности и обычные граждане. А Республиканский учебный центр МВД пришел всем составом – и преподаватели, и курсанты!

"Сила в единстве" - именно так звучит слоган Союза волонтёров Кыргызстана, для которых сегодняшняя акция стала первым крупным событием. Но в планах союза – много больших добрых и важных дел. И они обязательно воплотятся в жизнь, ведь Союза волонтёров Кыргызстана объединяет людей, которые просто не могут жить по-другому.


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URL: https://www.vb.kg/440974
Теги:
волонтерство, дети, онкология, сдача крови, Бишкек, Кыргызстан, здоровье, Помощь
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