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Акыйкатчы призвала защитить права девочки, пострадавшей от насилия

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Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева призвала правоохранительные органы принять исчерпывающие меры по защите прав 15-летней девочки, подвергшейся изнасилованию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С момента получения информации о девочке, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, сотрудники института начали отслеживать ситуацию и принимать меры по защите ее прав.

Они встретились с подростком, также институт мониторит проведение следственных мероприятий со стороны милиции.

По информации отдела по защите семьи и детей Иссык-Атинского районного управления труда, социального обеспечения и миграции, подросток сообщила, что ее отчим - 43-летний житель Сузакского района Джалал-Абадской области якобы изнасиловал ее, когда ей было 12 лет, и продолжал свои действия более двух лет.

Подросток подтвердила эту информацию во время допроса.

По словам девочки, ее мать также знала об этом, но не предприняла никаких действий, а вместо этого обвинила и отругала свою дочь.

Подросток отметила, что осенью 2024 года ее мать уехала за границу на заработки и оставила трех дочерей (отметим, двое младших – от нынешнего брака) с мужем.

Через некоторое время мать отправила дочерей к своей крестной, проживавшей в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Девочка вместе с сестренками временно проживала и учились в Иссык-Атинском районе.

В апреле 2025-го женщина приняла решение отправить девочек обратно к отцу. Но старшая из них отказалась ехать в Сузак и рассказала о совершаемом систематическом насилии со стороны отчима.

Крестная мамы 16 апреля отвезла подростка в Иссык-Атинский РОВД, где ее допросили и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Результатов пока нет.

Саму девочку временно поместили в детский центр. Во время отсутствия матери в стране ее взяли под опеку социальные работники.

Иссык-Атинский РОВД направил материалы дела в Сузакский РОВД Джалал-Абадской области.

В Сузакском РОВД сообщили институту, что 19 апреля возбуждено уголовное дело по статье 154 ("Изнасилование") УК КР. Отчим задержан.

Акыйкатчы готовит официальные письма в соответствующие государственные органы с призывом обеспечить безопасность и защитить конституционные права ребенка.


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URL: https://www.vb.kg/445256
Теги:
насилие, несовершеннолетние, Кыргызстан, права детей, акыйкатчы
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