Акыйкатчы помогла вернуть задолженность по зарплате работникам ДЭП

Институт Акыйкатчы (Омбудсмена КР) помог 43 дорожникам добиться выплаты задолженности по зарплате на сумму свыше 2,2 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По её данным, работники дорожно-эксплуатационного предприятия № 35 в Иссык-Кульской области не получали зарплату, отпускные и командировочные за два месяца.

С жалобой в региональное представительство Института Акыйкатчы обратились сотрудники ДЭП № 35 филиала государственного предприятия "Кыргызавтожол-север" при Министерстве транспорта и коммуникаций КР. По их словам, несмотря на тяжёлые условия труда и круглосуточную занятость, им не выплачивали положенные средства и не выдавали рабочую форму. Также сотрудники не могли ознакомиться с тарифной сеткой, графиком отпусков и компенсациями за праздничные и ночные смены.

Институт направил официальные запросы в адрес руководства ДЭП № 35 и в Службу по контролю и надзору трудового законодательства при Минтруда. Однако руководство предприятия проигнорировало запрос и нарушило сроки ответа, установленные статьёй 17 Закона "О праве доступа к информации".

После выездной проверки Минтруда факты, изложенные в жалобе, подтвердились. Предприятию было вынесено предупреждение с требованием устранить нарушения и выплатить работникам задолженности. Но поскольку руководство ДЭП № 35 не отреагировало вовремя, предприятие было оштрафовано на 13 тысяч сомов.

Лишь после акта реагирования со стороны Института Акыйкатчы руководство ГП "Кыргызавтожол-север" начало внутреннее расследование и приняло дисциплинарные меры. Директору ДЭП № 35 Камбарбек уулу Адилету был объявлен выговор.

В итоге работникам выплатили положенные средства. В благодарственном письме в адрес Института Омбудсмена они выразили признательность за помощь в восстановлении своих прав.

Согласно годовому отчёту Института Акыйкатчы, только за прошлый год поступило 52 обращения по вопросам нарушения трудовых прав.

Институт напоминает руководителям госпредприятий и других организаций о недопустимости нарушений трудового законодательства и призывает граждан создавать профсоюзные организации на рабочих местах для защиты своих интересов.