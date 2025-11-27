GSAI: Кыргызстан обновляет систему аудита и приближается к ВОА стандартам

В Бишкеке подвели итоги первой фазы международного проекта GSAI, который в течение трёх лет помогал Счётной палате Кыргызстана переходить на современные стандарты государственного аудита. На мероприятии присутствовали представители Счётной палаты КР, польского высшего органа аудита, Инициативы развития ИНТОСАИ (IDI), делегации Европейского Союза и другие международные партнёры, поддерживавшие проект.

GSAI стал одним из ключевых проектов в реформировании системы внешнего контроля государственных расходов. Счётная палата играет центральную роль в проверке того, как государственные органы расходуют бюджетные средства, и от качества её работы зависит, насколько эффективно и прозрачно управляются государственные финансы. Именно поэтому модернизация аудита имеет стратегическое значение.

Проект объединил широкую международную поддержку. Польша через свой высший орган аудита (NIK) предоставляла экспертную помощь, обучала кыргызстанских аудиторов и помогала адаптировать современные европейские методики под местный контекст. Инициатива развития ИНТОСАИ (IDI) обеспечивала организационное сопровождение проекта, а Европейский Союз и высший орган аудита Саудовской Аравии финансировали программы обучения, рабочие визиты и разработку новых методологических документов. Счётная палата Кыргызстана выступила ключевым национальным партнёром и инициатором реформ.

За три года было выполнено множество практических задач. Обновлены методики проведения аудита правила, по которым Счётная палата проверяет госорганы, и приведены в соответствие международным стандартам ISSAI. Это делает процесс проверок более чётким, объективным и сопоставимым с практикой ведущих европейских органов. Началась цифровизация аудиторских процессов: часть процедур переведена в электронный формат, что позволяет ускорить проверки, улучшить анализ данных и снизить влияние человеческого фактора.

Значительное внимание уделялось подготовке кадров. Более двадцати польских экспертов работали в Кыргызстане, проводя тренинги и консультируя специалистов Счётной палаты. Кыргызстанские аудиторы проходили обучение и стажировки в Польше, где на практике знакомились с европейской системой государственного аудита. Одновременно проект помог укрепить внутреннюю работу Счётной палаты, сделать процессы планирования и контроля более системными и предсказуемыми.

Представители польского органа аудита отметили, что Кыргызстан продемонстрировал высокую заинтересованность в реформе и готовность внедрять передовые практики. В IDI подчеркнули, что проект стал одним из наиболее успешных в регионе. Представитель ЕС заявил о готовности продолжать поддержку, поскольку реформы в сфере аудита являются необходимой частью укрепления прозрачности государственного управления.

Председатель Счётной палаты Алмазбек Акматов заявил, что обновлённая методологическая база теперь соответствует европейским требованиям и позволяет работать на одном уровне с коллегами из стран ЕС. Он добавил, что подготовка второй фазы проекта находится на финальной стадии и станет логичным продолжением проделанной работы.

Результаты первой фазы GSAI усиливают контроль за государственными расходами, помогают снижать коррупционные риски, повышают прозрачность бюджета и укрепляют доверие общества к государственным институтам. Эта реформа напрямую влияет на качество государственных услуг от строительства инфраструктуры до снабжения школ, больниц и других социальных объектов.

Во второй фазе планируется расширить цифровизацию аудита, продолжить внедрение международных стандартов, углубить связи Счётной палаты с парламентом, гражданским обществом и СМИ. Проект GSAI создаёт основу для формирования в Кыргызстане современной и профессиональной системы внешнего аудита, соответствующей лучшим мировым практикам.