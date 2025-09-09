К 1500-летию Пророка. Мухаммад и возрождение образа святых женщин

Пророк ислама был не только посланником новой религии, но и возродителем изначальной истины прежних авраамических вероучений. Одним из величайших проявлений этого возрождения стало новое понимание и возвышение образа святых и праведных женщин истории, в особенности Пресвятой Марии. Его мудрые и боговдохновенные шаги сняли с этих образов покровы искажений и несправедливого умаления, возвращая их к истинному величию - как к образцам мирового значения.

Одной из таких женщин стала Мария, дочь Имрана - целомудренная, праведная, образцовая личность, которую Всевышний представил человечеству как образец и пример. Мария, мать пророка Исы (Иисуса), занимает исключительное место в трёх великих религиях мира - исламе, христианстве и иудаизме. В хадисах как шиитской, так и суннитской традиции её имя упоминается вместе с Фатимой, Хадиджей и Асией (женой Фараона) среди четырёх величайших женщин рая.

1. Исправление искажённых преданий и очищение от клеветы

До ислама недостоверные предания окутывали образы святых женщин, в том числе Марии (мир ей), сомнением и даже порочными обвинениями. Пророк ислама на основе божественного откровения очистил эти представления. Коран решительно отверг любые сомнения в её непорочности и целомудрии, повествуя о чудесном рождении пророка Исы (а) в духе величия Божия и достоинства его матери: "Она пришла к своим родным, неся его. Они сказали: "О Марьям (Мария)! Ты совершила тяжкий проступок. О сестра Харуна (Аарона)! Твой отец не был скверным человеком, и мать твоя не была блудницей"" (Коран, 19:27-28). И именно через чудо - речь младенца Исы в колыбели - Всевышний Аллах явил её оправдание: "Она показала на него, и они сказали: "Как мы можем говорить с младенцем в колыбели?" Он сказал: "Воистину, я – раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком" (Коран, 19:29–30). Эта божественная защита, возвещённая устами Пророка, стала величайшим восстановлением истинного образа Марии.

2. Возвышение Марии как "образца для всего человечества"

Пророк вывел Марию за пределы узкого понимания её как "матери Мессии", представив её как пример для всех людей. Коран называет её "уверовавшей в Слова своего Господа и Его Писания" (Коран, 66:12), причисляя её к числу "смиренных" и "правдивых". В хадисах Пророк многократно подтверждает этот статус. Так, он сказал: "Достаточной добродетелью Марии, дочери Имрана, является то, что ни один мужчина никогда не познал её" - свидетельство её совершенной непорочности и исключительного целомудрия. А в другом известном предании он называет Марию одной из "совершенных женщин мира": "Достаточно тебе из женщин миров для примера Марии, дочери Имрана; Хадиджи, дочери Хувайлида; Фатимы, дочери Мухаммада; и Асии, жены Фараона". Так, Мария была поставлена в один ряд с величайшими женщинами истории, а её личность обрела самостоятельное духовное значение.

3. Акцент на человеческие и духовные достоинства вместо пола

Роль Пророка в возвышении образа Марии была частью более широкой революции - восстановления статуса женщины как "совершенного человека". Критерием истинного превосходства он объявил не пол, а богобоязненность и праведные деяния. В Коране сказано: "А в качестве примера для верующих Аллах привёл жену Фараона… а также Марьям, дочь Имрана, которая сберегла целомудрие, и Мы вдохнули в него (в вырез на её одежде) от Нашего духа. Она уверовала в Слова своего Господа и Его Писания и была одной из покорных" (Коран, 66:11-12). В этих аятах Мария и Асия показаны как примеры для всех верующих - мужчин и женщин. Эта мысль, возвещённая Пророком, стала интеллектуальной революцией в понимании сущности женского достоинства.

4. Святая Мария: от Евангелия к Корану - новое прочтение образа женщины в свете послания Пророка милости

Коран возвысил личность Марии беспрецедентным образом: ей посвящена целая сура "Марьям", повествующая о её жизни и чудесном рождении пророка Исы. Это - величайшее свидетельство её богоизбранности. О её избранности сказано: "Вот сказали ангелы: "О Марьям! Воистину, Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров"" (Коран, 3:42). Эти слова утверждают истину: ценность человека, будь то мужчина или женщина, определяется его богобоязненностью и чистотой, а не полом или социальным положением. Ислам, явив возвышенный и уникальный образ Пресвятой Марии, доказал миру: женщина способна стать центром величайших духовных переворотов в истории. Рождение через неё одного из величайших пророков - высочайший символ равенства. Так, ислам разрушил идолов патриархальной эпохи джахилии, показав: женщины не только могут участвовать в истории, но и способны нести высочайшую миссию и быть источником мировых преобразований.

Заключение

Коран и Сунна Пророка, признавая независимую, возвышенную и образцовую личность Пресвятой Марии, превращают её в символ для всего человечества, вне границ религиозной принадлежности. В этом - утверждение величия женщины и воплощение послания милости и справедливости Последнего Пророка.