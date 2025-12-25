"Альянс Алтын" помог обновить освещение главной площади Таласа

Центральная площадь Таласа получила современное освещение и новый визуальный облик. В городе завершён проект по обновлению системы освещения одного из ключевых общественных пространств, что стало заметным шагом в развитии городской инфраструктуры.

В рамках работ на площади установлены 60 современных светильников высотой 12 метров, а также LED-экраны, которые уже введены в эксплуатацию. Новое освещение обеспечивает равномерную подсветку территории, повышает уровень безопасности в вечернее время и формирует современную городскую среду.

Проект реализован при поддержке фонда "Альянс Алтын", который последовательно участвует в инфраструктурных и социальных инициативах в Таласской области. Обновление центральной площади стало частью системной работы по улучшению качества городской среды и созданию комфортных общественных пространств.

В целом в регионе продолжается масштабная работа по развитию инфраструктуры. При поддержке фонда "Альянс Алтын" в Таласской области уже реализовано 62 проекта, на которые направлено 73 миллиона сомов.

Напомним, что "Альянс Алтын" входит в число крупнейших налогоплательщиков Кыргызской Республики.По итогам девяти месяцев компания впервые перечислила в государственный бюджет более 10,5 млрд сомов, обеспечив значительный вклад в финансирование социальных обязательств государства и развитие регионов.

Ранее компания также оказала поддержку сфере образования.В дошкольные учреждения Таласской области были переданы современные компьютерные комплекты, направленные на улучшение условий обучения и развитие цифровой среды в системе образования.