Онкоцентр перегружен: на одну койку приходится по два пациента

Системные проблемы в оказании онкологической помощи, нехватку лекарств, оборудования и мест в стационарах выявил мониторинг Институт Акыйкатчы в Национальном центре онкологии и гематологии, а также в детском отделении онкологии Национального центра охраны материнства и детства. По данным проверки, выявленные проблемы носят системный характер, затрагивают права пациентов и напрямую влияют на доступность и качество лечения.

Ключевая проблема связана с лучевой терапией. В августе 2025 года 34 пациента ожидали начала лечения из-за того, что из трех линейных ускорителей два вышли из строя. Терапия проводилась только на устаревшем аппарате. В результате пациенты вынуждены ждать от одной до двух недель, а медики предупреждают, что такие задержки могут привести к прогрессированию заболевания. При этом линейные ускорители есть только в Бишкеке, поэтому пациенты со всех регионов вынуждены ехать в столицу. Даже при полной загрузке всех аппаратов центр с трудом справляется с потоком. За последние пять лет лучевую терапию получили лишь около 25,6 процента пациентов с впервые выявленным раком.

Ситуация усугубляется нехваткой фиксирующих средств для проведения лучевой терапии. Во время мониторинга в отделении не было термопластических масок, часть оборудования оказалась изношенной. Для детей специальные маски отсутствовали вовсе, что ограничивает возможность полноценного лечения.

Серьезные вопросы вызывает лекарственное обеспечение. В больнице отсутствовали 80 наименований жизненно важных препаратов. Пациенты сообщают, что дорогостоящие лекарства часто приходится приобретать за собственные средства. По данным проверки, причины связаны с задержками поставок и недостаточными закупками со стороны госпредприятия "Кыргызфармация". Для полного обеспечения онкологической службы лекарствами требуется не менее 2,5 млрд сомов.

Проблемы касаются и инфраструктуры. Стационар перегружен: фактически на одну койку приходится два пациента, некоторые получают капельницы сидя. В центре на момент проверки находились 325 пациентов, а всего на учете состоит более 35 тысяч онкобольных. В регионах возможности ограничены: где-то проводят только химиотерапию и простые операции, в ряде областей принимают лишь пациентов с легкими формами заболеваний, а в Нарынской области нет ни одного онколога.

Диагностика также остается слабым звеном. В центре работал один УЗИ-аппарат и один устаревший маммограф 2014 года выпуска. Отмечается нехватка ангиографов, современных эндоскопических и лапароскопических систем. По итогам мониторинга сделан вывод, что говорить о полноценной ранней диагностике в таких условиях затруднительно.

Отдельную тревогу вызывает детская онкология. В стационарах лечились около 60 детей. Число новых случаев заметно выросло: если раньше выявляли около 70 случаев в год, то в последние годы более 200. Врачи отмечают, что это связано как с реальным ростом заболеваемости, так и с улучшением диагностики. При этом фиксируются случаи отказа родителей от лечения из-за недоверия к медицине, финансовых трудностей или обращения к нетрадиционным методам.

Финансирование службы, по данным центра, не соответствует реальным потребностям. Если в 2018–2024 годах ежегодно выделялось около 3 млн сомов, то в 2024 году сумма выросла до 176 млн, а в 2025 до 800 млн сомов. Однако для полноценной работы требуется около 4,5 млрд сомов.

По итогам мониторинга акыйкатчы Джамиля Джаманбаева направила рекомендации в Кабинет Министров Кыргызской Республики, Минздрав и другие органы. Среди предложений разработка новой стратегии по профилактике и контролю онкозаболеваний на 2025–2030 годы, увеличение финансирования, пересмотр процедур закупки лекарств, выделение средств на обслуживание оборудования, а также усиление социальной и психологической поддержки семей пациентов. Ситуация, по оценке Института, требует срочных и системных решений.