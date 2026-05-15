Весной 2026 года Комиссия США по международной религиозной свободе опубликовала очередной ежегодный доклад, с сожалением отметив, что в Кыргызстане ситуация со свободой вероисповедания ухудшилась. Эта ситуация, по мнению членов комиссии, ухудшается уже минимум три года (впервые USCIRF упомянула в своём докладе Кыргызскую Республику в 2023 году).

В чём именно вездесущая Америка видит признаки ухудшения? В докладе отмечается, что власти КР приняли ряд законодательных изменений, сузивших пространство для свободы религии. Не дают развернуться религиозным меньшинствам, особенно мусульманам, которые придерживаются нетрадиционных исламских норм…

Стоит заметить, что эта комиссия мониторит не только ситуацию с распространением или нераспространением ислама. Интересуют её и другие религии. США и их союзники по НАТО активно используют религиозный фактор в качестве инструмента влияния на государства, входящие в зону их геополитических интересов. Ярким примером провоцирования конфликтов и создания очагов напряженности является реализация Фанаром и украинской греко-католической (униатской) церковью (в подчинении Ватикана) совместного проекта по созданию "православной церкви Украины" в противовес традиционной украинской православной церкви (самостоятельная церковь в составе московского патриархата), что привело к возникновению конфликта в православном мире, отразилось трагедией в судьбах миллионов жителей Украины. Аналогичные проекты реализуются и в других государствах: Беларуси, Молдовы, странах Балтии и постсоветского пространства, где православные церкви являются каноническими.

Последние дни Запад тревожился по поводу избрания нового патриарха Грузинской православной церкви (прежний, Илия II, скончался в марте). При власти Илии II грузинская церковь приобрела статус государственной, построено множество новых церквей, произошло расширение паствы, внесён значимый вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе и за его пределами. В 2017 году местоблюстителем патриаршего престола был провозглашён митрополит Шио (Муджири), пользующийся уважением патриарха и народа. Из-за этого и тревожился запад: в случае избрания Шио III ГПЦ продолжит проводимую Илией II традиционную линию укрепления нравственности и духовного воспитания, а также развития миротворческих инициатив. Другой же претендент, митрополит Григорий (Бербичашвили) вместе с иными представителями прозападного крыла в случае избрания на патриарший престол реализует в Грузии украинский сценарий… Победил Шио. Но это мало о чём говорит и не избавляет ГПЦ от пристального внимания западных радетелей о "свободе вероисповедания".

Что Кыргызстан должен ответить на американские рекомендации включить его в список "особого наблюдения"? Стоит ли объяснять, что так называемое "притеснение религиозной деятельности" на деле является борьбой с вредоносными проповедниками и сектами?

Только за минувший апрель в стране задержали пятерых сторонников религиозного экстремизма. Одного из них, активно проповедовавшего радикальную идеологию в соцсетях, пришлось везти из-за рубежа. Кроме приверженцев нетрадиционного ислама, в Кыргызстане действуют ориентированные на Запад сообщества протестантского толка, распространяющие деструктивные идеи, противоречащие истинным ценностям.

Президент Садыр Жапаров неоднократно отмечал, что в стране существует свобода вероисповедания, и она находится вне государственного управления. Никто никому не запрещает верить и отправлять религиозные культы – если вера не основана на вражде и насилии, не пропагандирует антигосударственные идеи и не подталкивает Кыргызстан в сторону сомнительных западных ценностей.

В тех странах, которым США удалось навязать своё понимание религиозной свободы (в той же Украине, например), ничем хорошим это не закончилось.