Фармацевтический сектор Европы оказался под угрозой из-за Ирана

Европейская фармацевтическая отрасль столкнулась с серьезным риском нехватки медикаментов из-за резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое спровоцировало логистический кризис и рост цен на сырье, сообщает французское издание La Tribune. Из-за нестабильности в районе Ормузского пролива, являющегося ключевой транспортной артерией для поставок нефти и продуктов нефтехимии, глобальные производственные цепочки начали давать сбои. Проблемы с морскими перевозками и ограничения в работе ближневосточных аэропортов уже заметно усложнили доставку как готовых препаратов, так и компонентов для их создания.

В настоящее время Европа находится в крайне уязвимом положении, поскольку около 80% активных фармацевтических ингредиентов она импортирует из Китая и Индии. В зоне особого риска оказались популярные дженерики и лекарства на основе "малых молекул", к которым относятся парацетамол и большинство антибиотиков. Дело в том, что их производство напрямую завязано на нефтехимическом сырье, таком как этилен, мочевина и парафин, значительная часть которого традиционно идет из стран Персидского залива. На фоне энергетической нестабильности себестоимость производства медикаментов стремительно ползет вверх.

Сложившийся кризис обнажил системную проблему европейского здравоохранения. Многолетний перенос производства дешевых лекарств в Азию ради сокращения расходов обернулся для Евросоюза критической зависимостью от внешних рынков. Эксперты аналитического центра CEPII признают, что найти обходные пути для логистики можно, но альтернативные маршруты обходятся в разы дороже.

Специалисты международной страховой компании Coface добавляют, что даже самые простые и доступные препараты сегодня создаются внутри сложнейшей высококонцентрированной системы, которая напрямую привязана к нефтегазовому сектору. Дальнейшие сбои на Ближнем Востоке и рост транспортных расходов могут привести к тому, что европейцы столкнутся не просто с подорожанием аптечного ассортимента, а с физическим отсутствием жизненно важных лекарств на полках.