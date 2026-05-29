Проект "Большой Алтай": историческое наследие Кыргызстана в цифре

Ученые Кыргызстана продолжают принимать активное участие в масштабном международном проекте "Большой Алтай". Для нашей республики это не только возможность глубже изучить историю тюркского мира, но и шанс сохранить уникальное национальное наследие с помощью самых современных технологий.

Одним из главных направлений сотрудничества стала совместная работа отечественных и зарубежных археологов. Напомним, что сейчас Исторический музей КР совместно с исследователями АлтГУ активно занимается 3D-оцифровкой древних тюркских артефактов, найденных на территории нашей страны. Благодаря этому уникальные кыргызские экспонаты формируют основу единого виртуального музея Евразии.

Значимость нашего региона в истории тюркских народов неоспорима. Вопросы общих корней и концепция Алтая как прародины тюрков сегодня обсуждаются на самом высоком экспертном уровне. Ранее эта тема уже становилась предметом дискуссий видных историков, в том числе на профильных круглых столах в Москве.

Важную роль в этом масштабном интеграционном процессе играют и наши соседи. В Казахстане одним из главных локомотивов исследований выступает Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Как отмечает ректор вуза Жансеит Туймебаев, стратегические научные проекты университета направлены на глубокое изучение истории Евразии, а сотрудничество с вузами Центральной Азии в рамках "Большого Алтая" является одним из ключевых приоритетов для укрепления лидерства в науке.

Помимо археологии и академических программ, проект активно стимулирует просветительскую деятельность. Эксперты из Кыргызстана, Казахстана и России регулярно сверяют часы на крупных научных форумах. Значимым событием в этом направлении стала недавняя международная конференция, объединившая народы и посвященная великим мыслителям тюркского мира.

Участие Кыргызстана и братских республик в инициативах "Большого Алтая" позволяет не только по-новому взглянуть на наше общее прошлое, но и выстраивать прочные, добрососедские научные связи на десятилетия вперед.