В Джалал-Абаде акушерку отстранили от работы после жалобы роженицы

В Джалал-Абадской областной клинической больнице акушерка была отстранена от работы после жалобы пациентки на грубое обращение и вымогательство денег. Еще двум врачам родильного отделения объявлен выговор за получение денежных средств от пациентов.

Об этом Институту Акыйкатчы сообщили в медицинском учреждении по итогам служебного расследования.

Поводом для проверки стало обращение жительницы Джалал-Абадской области Т.Д. к Акыйкатчы (Омбудсмену) КР Джамиле Джаманбаевой. В заявлении, поданном 30 апреля, женщина сообщила о нарушении своих прав в родильном отделении Джалал-Абадской областной клинической больницы.

По словам заявительницы, 23 февраля, когда она поступила в роддом со схватками, акушер Э.К. грубо обращалась с ней и вела себя неэтично. Кроме того, как утверждает женщина, сразу после родов медработник связалась с ее супругом и попросила "суйунчу", после чего мужчина перевел деньги на банковский счет по номеру телефона.

Также заявительница сообщила, что на следующий день после родов акушерка призналась, что не обработала глаза новорожденного специальной мазью сразу после появления ребенка на свет.

После обращения женщины уполномоченный представитель Акыйкатчы по Джалал-Абадской области направил письмо директору областного Центра семейной медицины с предложением провести служебное расследование в отношении действий медицинского работника. Руководству учреждения также было рекомендовано принять меры по пресечению фактов незаконного получения денег от пациентов и недопущению нарушений прав граждан.

20 мая Джалал-Абадская областная клиническая больница проинформировала Институт Акыйкатчы о результатах проверки. По итогам расследования акушерка Э.К. была отстранена от работы, а двум врачам родильного отделения объявили выговор.