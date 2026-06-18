Акыйкатчы: Несмотря на решение суда, отец не вернул дочь матери

Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с предложением провести проверку по факту нарушения прав матери и ребенка, а также дать правовую оценку действиям судебного исполнителя, сотрудников органов внутренних дел и других должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом стало обращение 31-летней гражданки Р.А., которая заявила, что правоохранительные органы не принимают достаточных мер для исполнения вступившего в законную силу судебного решения о передаче ей несовершеннолетней дочери.

По словам заявительницы, после развода в 2019 году бывший супруг забрал двух дочерей и не позволял им общаться с матерью. В 2020 году Ленинский районный суд Бишкека постановил передать обеих девочек под опеку матери. Однако, как утверждает женщина, лишь спустя два года ей удалось вернуть старшую дочь, тогда как младшая до сих пор остается с отцом.

В январе 2026 года Верховный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Кроме того, в отношении отца ребенка было возбуждено уголовное дело по факту неисполнения судебного решения, а также избрана мера пресечения в виде электронного надзора.

Заявительница рассказала, что самостоятельно искала дочь и 13 мая обнаружила ее в одной из частных школ Бишкека. После этого она вызвала судебного исполнителя и сотрудников милиции.

По словам Р.А., судебный исполнитель Свердловского района не принял необходимых мер, сославшись на отсутствие при себе судебного решения. Также женщина утверждает, что сотрудники милиции позволили бывшему супругу забрать ребенка из ГОМа, несмотря на действующее решение суда и возбужденное уголовное дело.

Акыйкатчы напомнила, что в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики вступившие в законную силу судебные акты обязательны для исполнения всеми государственными органами, должностными лицами и гражданами.

Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что ненадлежащее исполнение служебных обязанностей государственными органами не должно приводить к нарушению прав граждан, особенно когда речь идет о защите интересов детей. Она также призвала государственные органы руководствоваться положениями Конвенции ООН о правах ребенка и в первую очередь обеспечивать наилучшие интересы ребенка.