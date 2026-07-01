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Инвестиции в экономику КР превысили $1,3 млрд

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- Светлана Лаптева
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В 2025 году объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Кыргызстана достиг 1,31 млрд долларов, увеличившись почти на 30% по сравнению с 2024 годом, когда этот показатель составлял 1,03 млрд долларов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет КР.

Показатель стал самым высоким за всю историю независимого Кыргызстана. По сравнению с 2020 годом объем привлеченных инвестиций вырос более чем в два раза.

Наибольший объем иностранных вложений пришелся на обрабатывающую промышленность - 618,8 млн долларов, что составляет почти половину всех ПИИ. По сравнению с предыдущим годом инвестиции в отрасль выросли почти вдвое.

Вторым по привлекательности для иностранных инвесторов стал сектор добычи полезных ископаемых, куда было направлено около 245 млн долларов. Кроме того, еще 50 млн долларов инвестировано в геологоразведку. Годом ранее объем ПИИ в добывающую отрасль составлял 109,7 млн долларов.

Значительные объемы инвестиций также поступили в оптовую и розничную торговлю - 256,4 млн долларов, а в сектор финансового посредничества и страхования - более 180 млн долларов.

Крупнейшим инвестором Кыргызстана по итогам 2025 года стал Китай, вложивший в экономику страны 622,3 млн долларов. Объем китайских инвестиций за год вырос более чем в два раза.

На втором месте остается Россия. Несмотря на снижение инвестиций с 279,3 млн до 181,6 млн долларов, она сохранила статус одного из крупнейших инвесторов Кыргызстана.

Третью позицию занял Казахстан, увеличивший объем прямых инвестиций с 113 млн до 121,8 млн долларов.

Существенный рост показала и Турция. В 2025 году турецкие компании инвестировали в Кыргызстан 118,7 млн долларов, более чем удвоив показатель предыдущего года. Средства направлялись преимущественно в добывающую и обрабатывающую промышленность, производство продуктов питания, финансовый сектор и страхование.

В число крупнейших инвесторов впервые вошли Нидерланды. За год объем инвестиций из этой страны вырос с 9,2 млн до 70,8 млн долларов. Основная часть средств была направлена в сферу информации и связи, а также в производство пищевых продуктов и напитков.

По регионам впервые лидером по объему привлеченных иностранных инвестиций стала Джалал-Абадская область, на которую пришлось 32% общего объема ПИИ. Бишкек занял второе место с долей около 30%, а Чуйская область вошла в тройку регионов, наиболее привлекательных для иностранных инвесторов.


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URL: https://www.vb.kg/459768
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, деньги
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