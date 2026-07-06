В Оше школьникам без документов начали выдавать свидетельства о рождении

В Оше после вмешательства Института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР начали восстанавливать права детей, не имевших документов. По рекомендации ведомства была создана специальная межведомственная рабочая группа по оформлению свидетельств о рождении и других документов школьников.

Поводом для создания группы стали результаты мониторинга, проведенного сотрудниками уполномоченного представителя Акыйкатчы по Ошской области в марте-апреле. Проверка в трех школах города выявила, что 382 ученика не имеют свидетельств о рождении.

Больше всего таких детей оказалось в школе № 13 имени М. Турсунзаде - 187 человек. Еще 112 учеников обучаются в школе № 57 имени Х. Тажиматова, а 83 - в школе "ВЛКСМ". При этом 92 подростка оканчивали 9-й класс и из-за отсутствия документов могли не получить свидетельства об основном общем образовании.

По данным Института Акыйкатчы, Министерство просвещения временно присвоило этим детям условные персональные идентификационные номера (ПИН) и зарегистрировало их в автоматизированной информационной системе.

В ходе мониторинга также выяснилось, что проблема остается нерешенной на протяжении многих лет, несмотря на неоднократные обращения школ в местные органы власти. По словам педагогов, часть родителей своевременно не оформила документы детям, некоторые сами не имеют паспортов, а в отдельных случаях дети родились дома и отсутствуют медицинские документы из родильного дома.

По итогам проверки Институт Акыйкатчы направил рекомендации в мэрию города Ош и полномочному представителю президента в Ошской области с призывом принять меры для документирования детей.

В мае межведомственная рабочая группа начала выездную работу в жилых массивах, где проводила разъяснительные беседы с родителями. Сотрудники Института Акыйкатчы также консультировали семьи по вопросам оформления документов и разъясняли необходимость регистрации каждого ребенка.

В результате проведенной работы 98 школьников были зарегистрированы в автоматизированной информационной системе. Часть из них впервые получила свидетельства о рождении, другим восстановили ранее утраченные документы.

Работа по документированию остальных детей продолжается.