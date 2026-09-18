После обращения к акыйкатчы троих детей в Кызыл-Кие приняли в школу

К Акыйкатчы Джамиле Джаманбаевой обратился житель Кызыл-Кии. Он сообщил, что троих детей его близких родственников не принимают в общеобразовательную школу № 2.

По словам заявителя, семья вернулась в Кыргызстан из трудовой миграции. За границей дети обучались на русском языке, поэтому родственники хотели определить их в школу № 2. Мужчина также пожаловался на грубое отношение со стороны директора учебного заведения и отсутствие должной реакции городского отдела образования.

После обращения Институт Акыйкатчы направил запросы в прокуратуру Кызыл-Кии, городской отдел образования и мэрию.

Городской отдел образования создал рабочую группу и провел проверку изложенных в обращении фактов. Как пояснили в ведомстве, детей не приняли в школу № 2 из-за переполненности: в одном классе обучалось до 60 учеников.

В итоге, по данным мэрии Кызыл-Кии, чтобы дети могли продолжить обучение, их приняли в общеобразовательную школу № 4 имени А.С. Пушкина, где также имеются классы с русским языком обучения.

В Институте Акыйкатчы напомнили, что Конституция Кыргызстана гарантирует каждому право на образование.

За восемь месяцев 2026 года в институт поступило 44 обращения по вопросам образования.