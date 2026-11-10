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Трамп намерен обсудить в Китае с Путиным и Си Цзиньпином иранский вопрос

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В Шэньчжэне на предстоящей неделе может состояться беспрецедентный саммит с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Американский лидер официально объявил о планах провести трехсторонние переговоры в рамках саммита АТЭС, который запланирован на 18–19 ноября. Главными темами возможной встречи, по словам Трампа, станут "денуклеаризация" и поиск путей завершения войны в Иране.

Предстоящее мероприятие уже вызывает пристальное внимание мировых СМИ и дипломатического сообщества. Эксперты отмечают, что если трехсторонние переговоры действительно пройдут на следующей неделе, они станут историческим событием, хотя мнения аналитиков относительно их реальной результативности расходятся. Часть политологов считает, что встреча станет крупнейшим дипломатическим триумфом для Москвы и шагом к преодолению международной изоляции России. Другие же специалисты предполагают, что глубокого содержательного диалога из-за диаметрально противоположных интересов стран ожидать не стоит и саммит может ограничиться символическими договоренностями и совместной фотосессией.


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URL: https://www.vb.kg/462933
Теги:
Владимир Путин, Иран, Россия, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
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