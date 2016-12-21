10 мыслей об образах, книгах и КВН юмориста Акима Карасаева

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Аким Карасаев

юморист, участник команды КВН "Азия MIX"

В 2006 году, когда мне было 14 лет, меня выгнали с урока и я пошел к ребятам - было собрание КВН в школе. Я пришел туда и меня как-то заинтересовало это. Мне понравилось, что там можно самому писать шутки, а не вытаскивать их из анекдотов. [...] Меня захватило это и с тех пор не отпускает.

Я изначально был очень далек от юмора. Был очень скромным, сидел на самой задней парте, чтобы меня никто не видел и не слышал, периодически выбрасывал некоторые фразы, чтобы ребята посмеялись, но не больше.

На военную механику я пошел благодаря тому, что университет находился в Питере, а филиал находился в Бишкеке, а мы с мамой планировали переехать в Санкт-Петербург.

Не доучился, поэтому военным механиком меня сложно назвать.

Изначально, как и все родители, все были против КВН. Потому что "давай учись, впереди госэкзамены, тебе нужно учиться, тебе нужно поступать, а юмор давай прекращай". Но после того как это все отстаивалось играми, годами, когда появился первый заработок более-менее стабильный, тогда уже родители сказали: старайся совмещать. А сейчас, учитывая, что я не доучился, они говорят: ты занимайся, но все-таки подумай на счет высшего образования.

Все образы - только для сцены. [...] Есть образы, которые нравятся жене, но я не могу их на сцену вытащить, они семейные, пародийные может быть.

В жизни, в реальном общении с людьми я такой, какой есть. Обычный человек.

Ничего человеческого нам [юмористам] не чуждо. Мы тоже можем и погрустить, у нас тоже бывают такие моменты, когда нужно быть серьезными. Тем более когда ты отец.

Сейчас у меня дочка - и матерится, и прикалывается, и понимает, что я шучу в некоторых моментах. [...] Поэтому приходится иногда быть серьезным, чтобы дочь понимала, что, во-первых, я старше, взрослее; во-вторых, отец. Она должна это понимать, должна понимать ту грань.

Я бы не пожелал дочке карьеру, которая у меня сейчас. Зная кухню КВН изнутри, зная весь этот "разврат", который там происходит, я бы не пожелал.

В будущем я даже не знаю, как сложится моя судьба, но, возможно, в будущем я стану, может быть, продюсером каких-нибудь проектов. Не только местных, но и, дай бог, зарубежных. Потому что очень хочется, чтобы продукты кыргызского производства были за рубежом.

Этот год для команды ["Азия MIX"] последний. Не важно, какое место мы займем, какие будут результаты, мы заканчиваем этот сезон. В Сочи мы едем прощаться, и тогда уже будет больше свободного времени. Тогда и на семью будет время, и на книги.

Если книга меня с первой страницы не заинтересует - не важно, это бестселлер или какая-то неизвестная книга, - то я дальше ее не буду читать. Пусть мне говорят, что там дальше будет интересно, ну не хочу я ее читать, она меня не завлекла. А вот есть книги, которые меня с первой строчки могут зацепить.

Если отбросить меня как кавээнщика, как юмориста, как не сложившегося инженера военной механики, как отца, как мужа, то я, наверное, просто туловище. Без всего этого меня нет, наверное.