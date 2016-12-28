10 мыслей о риске, письме дочери и охоте кругосветчика Союзбека Салиева

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Союзбек Салиев

летчик, кругосветный путешественник

Я выбрал эту профессию [летчика] и, наверное, не самый худший в этой профессии, раз облетел весь мир. Поэтому, думаю, что я больше, наверное, искатель.

В детстве все мы мечтали быть космонавтами, но потом жизнь вносит свои коррективы. У меня родители учителя оба, и они меня настроили, что я должен быть учителем русского языка. […] И я поступил в педагогический институт. Моя первая профессия – учитель русского языка и литературы.

Когда уже дети были, обустроилось все, появилась возможность, я поступил и окончил летное училище.

Первый полет – конечно, море эмоций. Ты ничего не понимаешь, все, что учил, сразу выскакивает из головы: что нажимать, что крутить?.. А потом уже приходит и опыт, и чувство полета.

Если вы подвергаете свою жизнь риску, то ради чего-то. Я исполнил свою мечту не просто ради того, чтобы исполнить ее. Смысл был – пронести флаг Кыргызстана.

Когда я начал подготовку, обращался ко многим большим фирмам, и все спрашивали:

- Как? На маленьком самолете?

- Да.

- На одномоторном?

- Да.

- На бэушном?

- Да.

- Вокруг света?

- Да.

И все так на меня смотрели и думали: наверное, он чуть-чуть того. […] Никто не верил, что это реально, что это возможно сделать.

Мама умерла 15 лет назад, и я назвал самолет ее именем (Гулайым – прим. vb.kg). Смысл в том, что любая мать хранит своего ребенка, оберегает.

Она была простой учительницей в сельской школе и всю жизнь проработала там. Дальше областного центра никуда не ездила. Но я хотел, чтобы ее имя облетело весь земной шар.

Когда я улетал, […] я написал письмо своей маленькой девочке, дочке. Ей всего 4 годика, но когда-то она станет взрослой и задастся вопросом: почему папа улетел? Я постарался ей объяснить, что в жизни любой человек должен принимать какое-то решение. Нас 6 миллионов, и кто-то один из 6 миллионов должен рискнуть, чтобы взять флаг и облететь вокруг земли.

Больше половины [земного] шарика – это вода, океан. Пересечь его, конечно, нам стоило очень много нервов. Каждый раз, взлетая, ты, конечно, надеешься на лучшее, но всегда готовишься к худшему.

Я раньше ходил на охоту и стрелял в животных. После этого [кругосветного путешествия] решил, что больше не буду отнимать чужую жизнь никогда и ни при каких обстоятельствах. И больше не езжу на охоту, не стреляю.

Невозможно представить мою жизнь без полетов. Пока не спишут медики, я летаю и буду летать.