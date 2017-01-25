10 мыслей о золоте, кирпичах и рационализме ювелира Федора Петряева

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Федор Петряев

организатор ювелирного производства

В школе я вообще думал, что буду биологом. У меня был четкий план: когда я защищу диссертацию, когда я кандидатский минимум сдам, когда докторскую защищу. Но сложилось все по-другому.

Все направления, которыми я занимаюсь, они технические. Я на них смотрю с технической точки зрения, нежели с творческой.

Творчество – это в моем понимании вещь, которая не поддается систематизации, анализу, поэтому я ее считаю не очень полезной.

Для того чтобы модель пошла, она должна быть в тренде, она должна соответствовать запросам людей по весу, по общей форме, размерам, габаритам. Тогда модель становится ходовой.

Никакого творчества. Складываем все составляющие. Вот чтобы получился вкусный суп, нужно немножко соли положить, немножко сахара, немножко мяса, овощей – сложили, получился вкусный суп.

Дизайнер видит только себя в свой модели. Он не опирается на экономические и все остальные вещи. А для того чтобы создать модель, которая пойдет, которая будет востребована, как маленькое черное платье, тут нужно нечто большее.

Почему-то к золоту такое отношение у основной массы людей... Они видят в нем что-то такое сверхъестественное.

Как для скульптора пластилин, для строителя - цемент, для ювелира – золото. Точно такое же отношение.

Деньги в моем понимании – это кирпичи, из которых можно строить. Это не предмет, который надо засунуть за пазуху, это предмет, из которого можно что-то строить. Есть у тебя один кирпич – хорошо. Есть 10 кирпичей, можно уже построить какую-то табуреточку. Есть тысяча кирпичей - можно построить сарайчик небольшой. Есть миллион кирпичей - можно построить здание какое-то большое.

Если мне вещь кажется нерациональной, я не буду ей заниматься. Только то, что мне кажется, для меня будет полезно, этим я буду заниматься.

Не каждому человеку удается сделать то, чего нет в Google, а мне такая штучка удалась. Года 2-3 назад я сделал такие приспособления, которые надеваешь на палец и получается ложка. Два таких "напалечника" с короткими палочками, которыми можно есть как палочками китайскими. Ведь многие люди не умеют есть китайскими палочками.

Я создаю вещи, которые применимы здесь и сейчас для меня, в моих условиях. Какие-то приспособления, которыми я могу пользоваться, которые мне дают какие-то новые возможности.

Чтобы создать что-то уникальное, нужно в первую очередь иметь уникальный инструмент. А по первой своей профессии я слесарь-инструментальщик, то есть создатель инструмента. Только и всего.

Если отбросить все профессии, то останется человек, который любит читать, но которому читать некогда.