Абулгазиев: Расследование крушения самолета будет проводить МАК

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Аида Джумашева

Расследование крушения самолета будет проводить Международная авиационная комиссия. Об этом сегодня, 16 января, сообщил журналистам первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, сотрудники диспетчерской службы и службы авианавигации аэропорта "Манас" передавали турецкому экипажу информацию о видимости на взлетно-посадочной полосе.

Видимость составляла более 300 метров, что позволяла в штатном режиме сесть самолету в аэропорту "Манас".

"Минувшей ночью на аэродром приземлились 11 воздушных судов как пассажирских, так и грузовых. Среди них были и те, кто летел транзитом. Расследование будет проводиться по всем международным стандартам", - сказал Абулгазиев.

Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.

URL: http://www.vb.kg/353700
Теги:
авиакатастрофа, Бишкек, Мухамметкалый Абулгазиев, МЧС
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (20 материалов)
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