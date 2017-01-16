Владельцы домов в селе Дача-СУ не получат страховые выплаты от госкомпании

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Айдана Абдуваитова

Владельцы домов, пострадавших в результате падения самолета Боинг-747, не смогут получить страховые выплаты от госкомпании. Об этом "ВБ" рассказал председатель правления ОАО "Государственная страховая компания" Бакыт Жумашев.

Напомним, закон об обязательном страховании жилья вступил в силу 1 февраля 2016 года, согласно которому граждане Кыргызстана обязаны страховать свое жилье и компенсацию в чрезвычайных случаях они могут получить только по страховке. Страхование жилья проводит ОАО "Государственная страховая компания".

По словам Жумашева, ситуация жителей дачного поселка подпадает под страховой случай, однако владельцы домов не смогут получить выплаты от госкомпании, так как те ранее не страховали свои дома.

"В страховании есть категории "частные дома", "квартиры" и "дачи". Если бы они имели все необходимые документы и застраховали свои дачи, то попали бы под страховой случай и могли бы рассчитывать на выплаты. Но они не страховали свое жилье", - пояснил он.

Он отметил, что владельцы домов могут потребовать компенсации от авиакомпании, которой принадлежал борт. В данном случае турецкой фирме АСТ Airlines.

Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.

URL: http://www.vb.kg/353711
Теги:
авиакатастрофа, страхование
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Комментарии
народ
16.01.2017, 21:50

Страховая компания решила пропиариться на людском горе? Стыдно, господа!

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Вика
16.01.2017, 22:28

Кошмар! !! На свою родину уже нельзя надеяться, случись беда и не помогут! !! Ужас!

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MaX asdf
17.01.2017, 00:21
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Комментариев: 913

Это скорее не страховая решила попиариться, а журналистов туда потянуло вопросы задавать. Некоторые журналисты вообще непонятно чем думают, то ли решили страховую негодяями выставить, то ли просто очередную статейку состряпать на чужом горе.

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Бакыт
17.01.2017, 00:41

Идиоты, у людей горе! Правительство идиоты!

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Турка винаватая!
17.01.2017, 03:45

Пус Турка плотит иле нету Турский Пасадка Манасда!

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Гражданин
17.01.2017, 08:40

пускай эти пострадавшие наймут хорошего адвоката подадут суд на эту турецкую компанию , пускай это компания возместит ущерб, они ж не будут на улице или тесниться у родственников

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Ккк
17.01.2017, 09:54

Капитаны-Очевидность! Хватить себя рекламировать.

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D
17.01.2017, 10:19

Поможем всем нашим добрым народом ! На гс надежды нет 

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Александр
17.01.2017, 11:12

Тут нужно рассматривать компенсацию турецкой авиакомпанией людям, которые потеряли недвижимость и уголовное дело по отношению к этой же авиакомпании по случаю массовой гибели людей. Руководство Киргизии и прокуратура этой страны, должны защитить людей и выступить в суде против турецкой авиакомпании. И конечно добиться финансовой компенсации по двум статьям пострадавшим. Что чиновникам Киргизии не ясно? Нужно киргизским чиновникам заняться своими прямыми обязанностями - защитить своих граждан. 

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Кочевник
17.01.2017, 12:05

Скорбим.

Материальная компенсация на шее турецкой компании по-любому, нашу страховую компанию не надо упрекать, так как они предупреждали население об обязательности страхования недвижимого имущества.  

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Maks
17.01.2017, 12:30

что за комменты глупые.Страховая компания не может взять чужие деньги из фонда страхового твои или мои деньги или Васи или Гошины деньги  и выдать их пострадавшим.На то она и страховая компания она платит тем кто страховал свое имущество.А если рассуждать что надо помочь и тд то таких случаев миллион у кого дом расспыался,развалился и тд помогайте им всем тоже

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Горожанин
17.01.2017, 12:36

Жители могут предъявить требования к владельцам самолета - а выплаты от страховщика все равно мизерные. 

Иски по отношению недвижимости должны в КР рассматриваться. 

Компания просто придумала такой рекламный ход . 

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