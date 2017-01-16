Владельцы домов в селе Дача-СУ не получат страховые выплаты от госкомпании

Владельцы домов, пострадавших в результате падения самолета Боинг-747, не смогут получить страховые выплаты от госкомпании. Об этом "ВБ" рассказал председатель правления ОАО "Государственная страховая компания" Бакыт Жумашев.

Напомним, закон об обязательном страховании жилья вступил в силу 1 февраля 2016 года, согласно которому граждане Кыргызстана обязаны страховать свое жилье и компенсацию в чрезвычайных случаях они могут получить только по страховке. Страхование жилья проводит ОАО "Государственная страховая компания".

По словам Жумашева, ситуация жителей дачного поселка подпадает под страховой случай, однако владельцы домов не смогут получить выплаты от госкомпании, так как те ранее не страховали свои дома.

"В страховании есть категории "частные дома", "квартиры" и "дачи". Если бы они имели все необходимые документы и застраховали свои дачи, то попали бы под страховой случай и могли бы рассчитывать на выплаты. Но они не страховали свое жилье", - пояснил он.

Он отметил, что владельцы домов могут потребовать компенсации от авиакомпании, которой принадлежал борт. В данном случае турецкой фирме АСТ Airlines.

Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.