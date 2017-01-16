Опознаны 15 жертв авиакатастрофы Боинга 747, 5 из них – дети (список)

В морг Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы с места крушения Боинга 747 были доставлены 32 погибших (13 детей) и 42 фрагмента тел, поступивших в специальных мешках. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По данным Минздрава на 18.00, в морге опознаны 15 тел, из которых 5 - дети.

Список погибших:

Карыпбаева Гульзат Нурлановна, 2012 г.р; Карыпбаева Жылдыз Нурлановна, 2014 г.р; Шералиева Сабина Уларбековна, 2011 г.р; Шералы уулу Уларбек, 1990 г.р; Жуманалы кызы Акмарал, 1990 г.р; Чокоева Кундуз Таалайбековна (беременная), 1985 г.р; Осмонов Санжарбек Абдуманапович, 1982 г.р; Шералиева Айдай, 2 года; Шаршенбеков Руслан Нурланович, 2011 г.р; Исакова Гульжан Муратбековна, 1980 г.р; Солтокенова Мариям Анарбековна, 2009 г.р; Кожаналиева Наргиза Эсенгуловна (беременная), 1988 г.р; Солтокенов Айбек Анарбекович, 1988 г.р; Солтокенова Фарида Алмазбековна, 1969 г.р; Кубанычбеков Аман Кубанычбекович, 1997 г.р.

Остаются неопознанными 10 объектов в спецмешках с фрагментами, в том числе обугленных, из которых необходимо провести реконструкцию тел. У морга, где проходит процедура опознания, разбит палаточный лагерь для родственников жертв авиакатастрофы. Дежурят бригады медиков, которые в любой момент готовы оказать близким погибших психологическую помощь.

Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.