Опознаны 15 жертв авиакатастрофы Боинга 747, 5 из них – дети (список)

В морг Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы с места крушения Боинга 747 были доставлены 32 погибших (13 детей) и 42 фрагмента тел, поступивших в специальных мешках. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.
По данным Минздрава на 18.00, в морге опознаны 15 тел, из которых 5 - дети.
Список погибших:
Остаются неопознанными 10 объектов в спецмешках с фрагментами, в том числе обугленных, из которых необходимо провести реконструкцию тел. У морга, где проходит процедура опознания, разбит палаточный лагерь для родственников жертв авиакатастрофы. Дежурят бригады медиков, которые в любой момент готовы оказать близким погибших психологическую помощь.
Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.
Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.
По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.
Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.
Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.
17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.