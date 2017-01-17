Крушение Боинга 747: кыргызстанцы за рубежом начали сбор средств

Кыргызстанцы за рубежом начали сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших в результате падения самолета Боинг 747 в поселке Дача-СУ Сокулукского района.

Координированный сбор денег начали активисты кыргызской диаспоры в России и Турции. В России созданы реквизиты для перечисления средств со всех регионов страны. Все желающие могут перечислить средства на:

Сбербанк: 5469 3800 3691 4538 QIWI VISA VALLET (киви-кошелек): 7 925 355 49 99 ЭлСом: 0776 495 312

В Турции активисты собирают средства в 15 городах.

Вчера в Бишкеке стартовала аналогичная акция.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 36 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен [/url днем траура. Правительственная комиссия [url=http://www.vb.kg/doc/353694_sozdana_pravitelstvennaia_komissiia_dlia_izycheniia_prichiny_aviakatastrofy.html]выяснит причины авиакатастрофы.