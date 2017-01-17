Боинг 747: на месте крушения не нашли взрывчатых веществ

По итогам предварительных работ на месте крушения Боинга 747 не найдено никаких взрывчатых веществ. Об этом сегодня, 17 января, сообщил замминистра внутренних дел Курсан Асанов на заседании Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша.

Как отметил Курсанов, на месте крушения в настоящий момент работают 520 сотрудников правоохранительных органов.

Также он добавил, что найденный черный ящик все еще находится у МВД.

Напомним, по словам заместителя министра транспорта и коммуникаций Гульмиры Абдралиевой, на каждом борту имеется три черных ящика. Вчера был найден самописец бортовых параметров, поиски остальных продолжаются.

Трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 37 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.